Sonys Spider-Man-universum utan Spider-Man är historia

Sony har lagt ner sitt Marveluniversum efter en rad floppar. Venom-trilogin blev den mest framgångsrika, men nu är det slut. Läs om den pinsamma rymdguden Knull och var du kan se den sista filmen.

Sony s försök att skapa ett Spider-Man -universum utan Spider-Man har officiellt tagit slut efter en rad kommersiella och kritikermässiga misslyckanden. Under några år försökte studion bygga en egen filmvärld baserad på Marvel s birollsinnehavare, med fokus på antihjältar och skurkar som Venom , Morbius och Madame Web.

Idén var att låta dessa karaktärer bära egna filmer utan att Peter Parker syntes till, men resultatet blev mestadels platt fall. Den mest framgångsrika serien var utan tvekan Venom-trilogin, där journalisten Eddie Brock och hans symbiotiske partner Venom bekämpar allt värre hot. Första filmen från 2018 överraskade med höga biljettintäkter trots mediokra recensioner, och uppföljaren Venom: Let There Be Carnage från 2021 fortsatte trenden.

Den tredje och sista delen, Venom: The Last Dance, som hade biopremiär 2024, avslutar berättelsen med den mäktigaste fienden hittills: Knull, en ondskefull rymdgud som härskar över symbioterna. Knull introducerades i Marvels serietidningar 2018 med den minst sagt minnesvärda taglinen 'Knull is Coming', och i filmen anfaller han jorden med en armé av mörka varelser. Att namnet Knull har en olycklig innebörd i Sverige var något som varken Marvel eller regissören Kelly Marcel hade full koll på.

Under PR-turnén för The Last Dance levererade hon flera oavsiktligt roliga citat om karaktären, och utlovade att detta bara var början för Knull. Men eftersom Sonys Marveluniversum nu lagts ner får vi troligen aldrig se honom igen på vita duken. För den som ändå vill uppleva Venom-trilogins avslutning finns The Last Dance för närvarande på Netflix, Viaplay, Prime Video, SF Anytime och Apple TV.

Det återstår att se om Sony en dag återupplivar sitt symbiotiska experiment eller om Knull förblir en pinsam parentes i svensk filmhistoria





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