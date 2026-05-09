Sotirios Papagiannopoulos är tillbaka för AIK mot Djurgården

AIK-mittbacken Sotirios Papagiannopoulos återvände till elvan efter en längre frånfälle med ett knäproblem. Under fem omgångar har han endast varit på bänken, men han längtar efter att få spela relevanta matcher med stor publik i den kommande AIK-Djurgården-derbyt.

Det har varit ganska tufft, säger han. Förra året var Sotirios Papagiannopoulos given i AIK :s startelva - men så har det inte varit den här säsongen.

Inhopp i de två första omgångarna, start i de två nästföljande - för att nu ha varit fast på bänken i de två senaste matcherna. - Det är klart att man alltid vill spela. Det har varit ganska tufft. Men man försöker hjälpa till så mycket som det bara går.

Man är ju någonstans inställd, på grund av försäsongen som var, att det kanske blir så i början, säger han.

"Sotte" har haft problem med ett knä och därför missade han en del av försäsongen. Men nu är han tillbaka och vill inget hellre än att spela





