Soundcore Space Two: Budgetlurar med premiumkänsla

Soundcore Space Two är over-ear-hörlurar som imponerar med komfort, ljudkvalitet och batteritid till ett pris på cirka 1800 kronor. Trots en knepig knapplayout och medelmåttig brusreducering erbjuder de ett utmärkt värde med personlig equalizer och stöd för LDAC.

Soundcore, ett varumärke under det kinesiska företaget Anker, har lanserat sina nya over-ear- hörlurar Space Two som en uppföljare till den populära modellen Space One. Medan föregångaren gjorde anspråk på att vara kompakta over-ear-lurar - en svår kombination eftersom öronkuddar som täcker öronen naturligt blir stora - tonar Space Two ner fokus på storleken.

De går fortfarande att vika ihop och stoppa i den medföljande påsen, och kåporna är tunnare än tidigare, men skillnaden mot konkurrerande alternativ är inte iögonfallande. Det som däremot imponerar är värdet: till ett pris på 1790 kronor känns de betydligt dyrare. Materialen i plast och metall är typiska för prisklassen, men konstruktionen känns robust och öronkåporna är bekväma över tid, delvis tack vare den låga vikten.

Detta gör dem till ett utmärkt val för långa lyssningspass, vare sig det är för musik, podcasts eller samtal. Knapplayouten på Space Two är dock en besvikelse. Det finns fyra knappar fördelade på båda öronkåporna: av/på, brusreduceringsjustering, play/pause och volym. Knapparna är till viss del programmerbara, men inlärningskurvan är brant.

För att bara slå på lurarna och fortsätta spela måste användaren först hålla inne den nedre knappen på vänster sida och sedan snabbt trycka på motsvarande knapp på höger sida. Detta är onödigt komplicerat, särskilt eftersom av/på och play/pause borde vara samma knapp eller åtminstone ha olika former för att kännas igen utan att titta. Trots detta vänjer sig muskelminnet efter ett tag, och de flesta användare kommer sannolikt att acceptera designen efter en tids användning.

Ljudkvaliteten är en av de starkaste sidorna hos Space Two. Trots ett pris på cirka 1800 kronor - nästan budget för over-ear-hörlurar - levererar de ett klart och rymligt ljud, särskilt med högupplöst LDAC-kodek på Android-enheter. Basen är möjligen något förstärkt och kan ibland kännas ostyrig, men den blir aldrig dominerande på ett oaptitligt sätt.

Ett unikt tillägg är möjligheten att göra ett hörseltest i Soundcore-appen, där användaren anger vid vilken volym olika toner hörs och sedan väljer mellan A/B-alternativ på en musiksnutt. Resultatet är en personlig equalizerinställning som kompenserar för eventuell hörselnedsättning. Den aktiva brusreduceringen är bra på att filtrera bort dova buller som motorljud, medan ljusare ljud som däckljud blir kvar. Samtalskvaliteten är överraskande bra i tyst miljö, men i bullriga miljöer påverkas rösten och blir burkigare.

Batteritiden är en paradgren: 50 timmar med brusreducering och 70 timmar utan, med snabbladdning som ger fyra timmars speltid på fem minuter. Sammantaget är Soundcore Space Two ett utmärkt budgetalternativ utan egentliga svagheter i komfort, kvalitet eller ljud, och det skulle lätt kunna kosta en tusenlapp mer. För den som söker överkomliga over-ear-hörlurar med bra funktioner och ljud är detta ett starkt rekommenderat val





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Soundcore Space Two Hörlurar Brusreducering Ljudkvalitet Budget

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