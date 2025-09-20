South Park-avsnitt om Charlie Kirk ska sändas igen – samt flera andra nyheter

En parodi av Charlie Kirk i South Park drog tillbaka efter hans mord, men nu vill producenten att avsnittet ska sändas igen. Dessutom rapporteras om en rad andra händelser, såsom en ambulanssjukvårdare som avlidit efter en attack, FN:s djuphavsavtal, regeringsförslag om museisatsningar, en SAS-flygning som nödlandade, en bomb från andra världskriget, OS-kvalificeringar och minskat intresse för USA-resor.

Satirserien South Park skapade en parodi av den konservativa debattören Charlie Kirk innan han tragiskt mördades. Avsnittet, som innehöll karaktären Eric Cartman i en roll som en konservativ debattör med likheter i både utseende och manér med Kirk, drogs tillbaka från repriseringar på Comedy Central efter mordet den 10 september. Avsnittet finns dock kvar på streamingtjänsten Paramount+. Nu uttalar sig Kirks producent och framför önskemålet att avsnittet åter ska visas.

Producenten menar att Kirk uppskattade sin medverkan i South Park och att han själv ville att avsnittet skulle bli tillgängligt igen. Denna händelse speglar frågan om konstnärlig frihet och lämpligheten av humor i samband med tragedier.\Samtidigt har vi flera andra nyheter att rapportera om. En ambulanssjukvårdare har avlidit efter att ha attackerats med ett vasst föremål under en utryckning i Harmånger. En man i 25-årsåldern har gripits misstänkt för mord. Polisen har inlett en utredning och utreder omständigheterna kring händelsen. I andra nyheter har FN:s djuphavsavtal ratificerats av 60 länder och blir internationell lag efter årsskiftet, men Sverige har ännu inte skrivit under. Avtalet syftar till att skydda världshaven, men Sverige inväntar lagändringar innan ratificeringen. Inom kulturvärlden föreslår regeringen att stärka verksamheten vid flera stora museer med sju miljoner kronor och att avsätta medel för en förstudie om ett nationellt museikort. Detta är en del av regeringens satsningar för att öka tillgängligheten till kultur och museer för allmänheten.\Vidare rapporteras det om en rad andra händelser, såsom en SAS-flygning som nödlandade i Budapest på grund av ett akut sjukdomsfall ombord. Dessutom har en bomb från andra världskriget hittats i Tyskland, vilket ledde till en evakuering av nästan 2 000 hushåll. Inom sportens värld välkomnas ryska och belarusiska idrottare att delta i OS i Milano-Cortina som neutrala aktiva. Samtidigt har en svensk konståkare inte lyckats kvalificera sig till OS. Slutligen rapporteras det om ett minskat intresse från europeiskt håll att resa till USA, med en betydande nedgång i antalet bokningar, särskilt från Tyskland. Denna nedgång kan kopplas till en osäkerhet i samband med den politiska situationen i landet





