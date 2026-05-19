En person tillhörande Southampton avslöjar sig ha spionerat på Kim Hellbergs sista träning inför en match. Som straff utesluts Southampton från playoff-finalen och tilldelas ett poängavdrag på fyra poäng nästa säsong i Championship. Istället blir det Hellbergs Middlesbrough som tilldelas vinsten och får möta Hull i den avgörande matchen på Wembley.

Playoffmötet mellan Southampton och Middlesbrough blev uppmärksammat världen över. En person tillhörande Southampton avslöjades med att spionera på Kim Hellberg s sista träning inför matchen. försökte personen fly in till en närliggande golfklubb för att byta kläder i hopp om att inte upptäckas.

– Det är helt enkelt orättvist, sade Hellberg på presskonferensen efter uttåget. Nu kommer dock beskedet att Southampton utesluts från playoff-finalen för att ta sig upp till Premier League. Istället blir det Hellbergs Middlesbrough som tilldelas vinsten och får möta Hull i den avgörande matchen på Wembley.

"Middlesbrough välkomnar utfallet av dagens förhandling i Disciplinnämnden. Vi anser att detta sänder ut en tydlig signal om vikten av sportslig integritet och uppträdande för framtiden inom vår sport", skriver klubben i ett uttalande. Southampton tilldelas även ett poängavdrag på fyra poäng nästa säsong i Championship. Detta då klubben erkänt att ha spionerat på matcher tidigare under säsongen mot Oxford United och Ipswich, enligt pressen





