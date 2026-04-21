Spåren efter massgravarna i Mariupol raderas fem år efter belägringen

Nya satellitbilder tyder på att Ryssland försöker dölja bevis på krigsbrott i Mariupol. Fem år efter den brutala belägringen som krävde minst 22 000 civila liv, har tidigare massgravar nu asfalterats över.

Den 86 dagar långa belägringen av staden Mariupol i östra Ukraina , som inleddes i början av 2022, har lämnat efter sig ett trauma som saknar motstycke i modern europeisk historia. Enligt omfattande beräkningar från Ukraina s Center for the Study of Occupation beräknas minst 22 000 civila ha mist livet under de intensiva bombningarna och den totala blockad som staden utsattes för.

Redan tidigt under ockupationen började satellitbilder visa hur ryska styrkor systematiskt upprättat massgravar i närliggande orter, däribland Manhush, beläget två mil väster om Mariupol. Petro Andryushchenko, som fungerar som rådgivare till Mariupols borgmästare i exil, var tidigt ute med att varna för att dessa platser användes som massbegravningsplatser i syfte att dölja bevis på krigsbrott. Vittnesmål och dokumentation från den tiden beskriver en stad där varje hörn bar spår av förstörelse och död, där infrastruktur, bostadskvarter och tillflyktsorter jämnades med marken utan hänsyn till civilbefolkningen.

Ett av de mest symboliska och tragiska exemplen på angreppen mot civilbefolkningen var bombningen av stadens dramateater. Trots att ordet BARN stod tydligt skrivet med stora bokstäver på marken utanför byggnaden, för att varna flygplan om att civila sökte skydd där, valde ryska styrkor att genomföra ett precisionsanfall som totalförstörde teatern och dödade hundratals människor som sökt skydd i källaren. Samma mönster upprepades vid attacken mot stadens barnsjukhus, en händelse som väckte internationella fördömanden men som inte hejdade den fortsatta offensiven.

Idag, fem år efter ockupationens början, har situationen på marken blivit än mer komplex. Nya satellitbilder från 2026, när de jämförs med det råmaterial som samlades in under 2022, visar oroväckande tecken på att ryska myndigheter aktivt försöker städa upp och radera spåren av de tidigare massgravarna. Områden som tidigare identifierats som begravningsplatser har nu byggts om eller omvandlats till vägarbeten, vilket försvårar framtida utredningar avsevärt.

Den ryska statsapparaten fortsätter att konsekvent förneka alla anklagelser om krigsbrott i Mariupol. Istället framställs den militära ockupationen av staden, som nu pågått i fem år, som en befrielseakt i statlig propaganda. För de anhöriga till offren och för de ledare som arbetar från exil är den nuvarande situationen en kamp mot klockan. Försök att identifiera kvarlevor och ge offren en värdig begravning kräver en fullständig utredning som sannolikt inte kommer att kunna genomföras förrän Ryssland har lämnat staden. Kyiv Independent har i sin rapportering understrukit att varje försök till grävning eller rättsmedicinsk undersökning för närvarande blockeras av de ockuperande styrkorna. Framtiden för Mariupol vilar därmed i ett juridiskt och mänskligt vakuum, där bevisen för de fasor som ägde rum under 2022 riskerar att gå förlorade för alltid under lager av ny asfalt och rysk retorik.





