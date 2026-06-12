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Space X blir den största börsnoteringen genom tiderna

Ekonomi News

Space X blir den största börsnoteringen genom tiderna
Space XElon MuskBörsnotering
📆2026-06-12 01:18:00
📰sydsvenskan
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📊News: 27% · Publisher: 63%

Elon Musks rymdbolag Space X är på väg att bli den största börsnoteringen genom tiderna. Bolaget emitterar 555,6 miljoner aktier för 135 dollar per aktie, vilket drar in 75 miljarder dollar i nytt kapital.

Elon Musk s Space X blir den största börsnotering en genom tiderna. Rymdbolag et emitterar 555,6 miljoner aktier för 135 dollar per aktie, vilket drar in 75 miljarder dollar i nytt kapital.

Det sammanlagda värdet på Space X blir omkring 1,8 biljoner dollar, vilket motsvarar nästan 17,2 biljoner kronor. Värderingen ligger på 92 gånger bolagets intäkter, vilket är högre än andra börsbjässar som Nvidia och Broadcom. Entrén på Wall Street för Space X väntas följas av ytterligare två stora börsintroduktioner: Open AI och Anthropic

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Space X Elon Musk Börsnotering Rymdbolag Teknologi

 

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