Space X delays Starship launch, Honduras attacks, Hungarian constitution changes, Israeli attack in Lebanon, and local news alerts in Aftonbladet apps

Space X, the rocket company, has postponed the launch of an upgraded version of their Starship rocket due to several issues on the day of the planned test launch. Honduras has experienced two separate attacks, resulting in the deaths of at least 25 people. The new Hungarian government wants to amend the constitution to limit the prime minister's term to a maximum of eight years. Israel has launched an attack on Lebanon, causing damage to a hospital and injuring at least nine people. The Aftonbladet app offers local news alerts and the ability to send in tips, photos, and videos.

Rymdbolaget Space X tvingas flytta fram uppskjutningen av en uppgraderad version av jätteraketen Starship efter flera bekymmer under torsdagen. Nedräkningsklockan startade och stoppades om vartannat inför den planerade testuppskjutningen av tredje generationens Starship natten till fredagen, svensk tid, till följd av problem kort inpå avfärden.

Efter flera försök till sista minuten-åtgärder ställdes till slut uppskjutningen in. Det planerade testuppdraget sker under en period då mycket står på spel för rymdbolaget, som går mot en börsintroduktion i närtid. Enligt vd Elon Musk drog sig en låsbult på en av tornarmarna inte tillbaka som den skulle. Redan på fredag, amerikansk tid, kan ett nytt uppskjutningsförsök komma att genomföras, om problemet hinner lösas i tid.

Sex passager ska byggas på uppdrag av Trafikverket, tre vägtrummor och tre broar i form av valvbågar, skriver byggföretaget Svevia i ett pressmeddelande. Förutom uttrar är passagerna tänkta att underlätta för exempelvis fiskar, grodor och mindre vattenlevande organismer. Mínst 25 personer har dödats vid två separata attacker i Honduras under torsdagen. Händelserna inträffade då beväpnade personer öppnade eld i områden längs landets kust.

Den första attacken inträffade på en odling vid staden Trujillo, då minst 19 arbetare dödades. Enligt nyhetsbyrån AP har oroligheter pågått under många år i regionen, som är rik på naturresurser. I den andra attacken dödades sex poliser i samband med att de besköts i staden Omoa. Poliserna uppges ha arbetat med att motverka gängbrottslighet.

Ungerns nya regering vill ändra landets konstitution så att en premiärminister maximalt kan sitta på posten i åtta år. Om grundlagsändringen går igenom skulle det i praktiken omöjliggöra för den tidigare premiärministern Viktor Orbán att återvända till posten i framtiden, rapporterar The Guardian. Nytillträdde premiärministern Péter Magyar har i sin valkampanj lovat att införa tidsbegränsningar, och hans parti lade nyligen fram förslaget till lagändring.

Nio människor har skadats i en israelisk attack i Tebnine i södra Libanon som även orsakat skador på ett sjukhus, uppger det libanesiska hälsodepartementet. Akutmottagningen, intensivvårdsmottagningen och flera andra sjukhusavdelningar uppges ha skadats i attacken. Bland de skadade människorna finns sju sjukhusanställda, enligt uttalandet. Enligt Libanons uppgifter har 16 sjukhus skadats och 116 vårdarbetare dödats sedan Israel trappade upp sina attacker efter att den libanesiska shiamilisen Hizbollah angrep Israel den 2 mars.

