Space X, a leading space company, has postponed the launch of an upgraded version of its Starship rocket due to technical issues. At least 25 people have been killed in separate attacks in Honduras. The US-Nato tensions have escalated, with the US expressing disappointment in several NATO allies for not using their bases during the Iran crisis. The tech giants' massive investments in AI are driving growth, but critics call for stricter regulation to address concerns about privacy and cybersecurity. Walmart's fourth-quarter report was weaker than expected, leading to a significant stock decline.

Rymdbolaget Space X tvingas flytta fram uppskjutningen av en uppgraderad version av jätteraketen Starship efter flera bekymmer under torsdagen. Nedräkningsklockan startade och stoppades om vartannat inför den planerade testuppskjutningen av tredje generationens Starship natten till fredagen, svensk tid, till följd av problem kort inpå avfärden.

Efter flera försök till sista minuten-åtgärder ställdes till slut uppskjutningen in. Det planerade testuppdraget sker under en period då mycket står på spel för rymdbolaget, som går mot en börsintroduktion i närtid. Enligt vd Elon Musk drog sig en låsbult på en av tornarmarna inte tillbaka som den skulle. Redan på fredag, amerikansk tid, kan ett nytt uppskjutningsförsök komma att genomföras, om problemet hinner lösas i tid.

Minst 25 personer har dödats vid två separata attacker i Honduras under torsdagen. Händelserna inträffade då beväpnade personer öppnade eld i områden längs landets kust. Den första attacken inträffade på en odling vid staden Trujillo, då minst 19 arbetare dödades. Enligt nyhetsbyrån AP har oroligheter pågått under många år i regionen, som är rik på naturresurser.

I den andra attacken dödades sex poliser i samband med att de besköts i staden Omoa. Poliserna uppges ha arbetat med att motverka gängbrottslighet. Baserat på det framgångsrika valet av Polens nuvarande president, Karol Nawrocki, som jag stolt stödde, och vår relation med honom, är jag glad att kunna meddela att USA kommer att skicka ytterligare 5 000 soldater till Polen. USA:s försvarsminister Pete Hegseth och Pentagon meddelade förra veckan att truppförflyttningen av 4 000 soldater till Polen ställs in.

USA:s utrikesminister Marco Rubio gjorde nya uttalanden om förtroendekrisen mellan USA och de europeiska Natoländerna innan han reste mot Helsingborg. – Jag tror inte att någon blir chockad över att få veta att USA, och speciellt presidenten, är väldigt besviken på Nato just nu, säger Marco Rubio. Den amerikanska ilskan beror på att flera allierade länder nekade USA att använda baser under kriget mot Iran. Enligt Rubio behöver frågan hanteras i Helsingborg, och han pekar framför allt ut Spanien.

Mínst tio personer har dödats i en skottlossning på en ranch i norra Honduras på torsdagen. Personerna ska ha jobbat på ranchen. Men resan dit bjöd på omväxlande optimism och pessimism om möjligheterna till ett snart slut på Irankriget och som en följd volatil handel. Vid stängning hade Dow Jones industriindex ökat med 0,6 procent, breda S&P 500-index klättrat 0,2 procent och tekniktunga Nasdaqs stigit 0,1 procent.

Halvledarjätten Nvidia föll 1,8 procent. Trots en stark kvartalsrapport efter börsstängning i onsdags hade investerarna hoppats på ännu bättre siffror. Detaljhandelsgiganten Walmart gav i sin kvartalsrapport en svagare prognos, för både nuvarande kvartal och helåret, än vad analytikerna hade räknat med. Aktien rasade 7,3 procent





