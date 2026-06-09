SpaceX, Anthropic och OpenAI på väg till börsen - astronomiska värderingar väcker frågor

Elon Musks rymdbolag SpaceX börsnoteras på fredag, följt av AI-jättar som Anthropic och OpenAI. Värderingarna når tiotusentals miljarder kronor, vilket väcker minnen från IT-bubblan och väcker frågor om hållbarheten.

Nu på fredag börsnoteras Elon Musks rymdbolag SpaceX på amerikanska börsen. Snart följer AI-tjänsten Claudes ägare Anthropic och lite senare OpenAI som har utvecklat ChatGPT.

Värderingarna är astronomiska och väntas landa på totalt runt 40 000 miljarder kronor, varav 17 000 miljarder för SpaceX. Det är ungefär lika mycket som det sammanlagda värdet av alla bolag på Stockholmsbörsen eller tre gånger Sveriges BNP. Inte illa för ett företag med 23 000 anställda. Introduktionstidpunkten är väl vald, då den sammanfaller med det sällsynta uppradandet av planeterna Jupiter, Venus och Merkurius på himlavalvet samt med grundarens födelsedag.

SpaceX-koncernen består vid sidan av rymdraketverksamheten även av satellitkommunikationsbolaget Starlink, sociala medieplattformen X (tidigare Twitter) och AI-verksamheten Grok. SpaceX blir därmed redan från start större än halvsyskonet Tesla som betingar ett värde på blott 12 000 miljarder kronor. Dock har elbilstillverkarens aktie backat sedan toppnoteringen i slutet av förra året. Utvecklingen har stagnerat och försäljningen 2025 var lägre än 2023.

Tesla värderas nu till 357 gånger sin årsvinst, vilket är mellan 10 och 20 gånger så mycket som vinstmultipeln på de sex andra så kallade Magnificent Seven-bolagen: Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft och Nvidia. Teslas skyhöga värdering bygger på tanken att bolaget inte längre är ett klassiskt bilföretag utan att framtidens förarlösa bilar, robotar och AI ska generera vinsterna.

Denna värdering är dock mindre utmanande än den för SpaceX, för vilket det inte går att räkna ut någon vinstmultipel alls eftersom bolaget bara har gjort förluster. Om man ställer börsvärdet i förhållande till omsättningen istället för vinsten värderas SpaceX till 94 gånger årsförsäljningen, medan genomsnittet för S&P 500 är tre. Under första kvartalet i år accelererade dessutom SpaceX så kallade burn rate, alltså takten som bolaget förbrukar pengar.

Förlusten ökade till 4,3 miljarder dollar, jämfört med minus 0,5 miljarder dollar året före. Värdet bygger förstås på att man vill och kan se möjligheterna framöver. Med företagsledningens ord ska man växla in sina visioner mot framtida positiva kassaflöden från nya förväntat enorma marknader. Det handlar exempelvis om rymdturism, passagerar- och varutransporter till och från månen och Mars, energiproduktion, tillverkning på främmande himlakroppar och annat fantasieggande.

För den som fortfarande tyngs av den newtonska tyngdlagen och vissa kunskaper om den dubbla bokföringens begränsningar blir det knepigare att få ihop kalkylen. Financial Times krönikör Ruchir Sharma påminde härom veckan om två ekonomer, Michal Kalecki och Jerome Levy, som under tidigt 1900-tal utvecklade den så kallade Kalecki-Levys vinstekvation. I grova drag säger den det självklara att den enes positiva kassaflöde måste matchas av någon annans negativa kassaflöde.

För AI-jättar som nu går till börsen, där Anthropic annonserade sina börsplaner förra veckan och OpenAI i måndags, bygger deras uppblåsta värden norr om 1 000 miljarder dollar styck på att den övriga ekonomin har en tillräcklig betalningsförmåga för att bära upp de negativa kassaflöden som krävs för att hålla dem under armarna tills de går med vinst - eller i konkurs. Den minnesgode kommer säkert ihåg hysterin under it-bubblan runt millennieskiftet. Också den gången fick förlusttyngda bolag utomjordiska värderingar.

En skillnad är att det då handlade om hundratals miljarder kronor, medan vi nu pratar om tiotusentals miljarder. Frågan är om historien upprepar sig, eller om denna gång är annorlunda





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Spacex Börsnotering AI Värdering Teknikbolag

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