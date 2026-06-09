SpaceX avslöjar planer på rymdbaserade AI-datacenter med satelliter

SpaceX har under ett panelmöte med grundaren Elon Musk presenterat detaljerade planer för att bygga datacenter i rymden. Systemet kallas AI1 och består av satelliter baserade på Starlink V3-teknik, med solceller på 150 kW och flytande vätskekylning. De ska kopplas samman via lasersändare för att bilda ett superdatornätverk i omloppsbana.

SpaceX har under det senaste året frekvent diskuterat visionen att etablera datacenter i rymden och inför företagets börsnotering denna vecka har de ytterligare preciserat hur detta ska realiseras.

Under ett panelmöte där SpaceX grundare Elon Musk deltog, presenterade företaget detaljplaner för att konstruera rymdbaserade datacenter bestående av satelliter som benämns AI1. Dessa satelliter bygger på teknologisk utveckling från SpaceX senaste generation av Starlink-satelliter (V3). Varje AI-satellit ska drivas av solceller som producerar upp till 150 kW och är utrustad med 110 kvadratmeter utfällbara paneler för flytande vätskekylning. Denna kylmetod är avgörande eftersom det i rymden inte finns någon atmosfär för naturlig avkylning av processorer.

En enskild AI-satellit har en beräkningskapacitet på cirka 150 kW, vilket motsvarar kraften i ett av Nvidias GB300-serverracks på jorden. Planen är att placera satelliterna i omloppsbana på ungefär 600 km höjd och förbinda dem med varandra via optiska laserlänkar som kan uppnå en dataöverföringshastighet på 1 Tbps per länk. Detta ska skapa ett omfattande superdatornätverk i rymden. SpaceX förutser att produktionen av AI1-satelliter kan inledas redan under år 2027





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