SpaceX rusar upp, Robinhood skär ned, och Netflix tappar i börsen

Oljeprisfallet får räntorna att sjunka, SpaceX expanderar med AI‑förvärv, Robinhood minskar personalen och Yum Brands säljer Pizza Hut. Netflix förlorar Roku‑bud, och EU‑parlamentet godkänner handelseavtal med USA.

Oljepriset fortsatte sin nedåtgående trend under dagen och föll ytterligare, vilket bidrog till att den amerikanska tioårsräntan backade med några punkter. Samtidigt visade tekniksektorn på Nasdaq Composite en stabil utveckling och indexet förblev oförändrat på 26 696,23 poäng.

Bland sektorerna presterade energibranschen bäst med en uppgång på 1,40 procent, medan IT‑sektorn låg i svackan med en nedgång på 0,76 procent. En av de mest uppseendeväckande rörelserna kom från rymdföretaget SpaceX, som redan hade stigit drygt 40 procent under sina två första börsdagar och nu ökade ytterligare med 11 procent. Med den kraftiga kursstegringen närmar sig SpaceX att överträffa gigantiska teknikbolag som Amazon och Microsoft i börsvärde.

Företaget har dessutom meddelat att det har slutit ett avtal om att förvärva det privata mjukvarubolaget Anysphere, känt för AI‑kodningsassistenten Cursor, till en värdering på hela 60 miljarder dollar. Det här förvärvet markerar en betydande satsning på artificiell intelligens och kan ytterligare stärka SpaceX:s position som en av de mest innovativa aktörerna på marknaden. Den välkända nätmäklaren Robinhood offentliggjorde idag att de kommer att minska sin personalstyrka med 10 procent och avsluta de få kvarvarande öppna tjänsterna i bolaget.

Företaget räknar med omstruktureringskostnader på cirka 20 miljoner dollar för avgångsvederlag och personalförmåner samt omkring 8 miljoner dollar i aktierelaterade ersättningar. Trots de föreslagna nedskärningarna föll aktien marginellt, med en minskning på 0,1 procent. På andra sidan av den internationella marknaden meddelade restaurangkoncernen Yum Brands, som äger varumärken som KFC, Pizza Hut och Taco Bell, att de har sålt Pizza Hut i två separata affärer med ett totalt värde på 2,7 miljarder dollar.

Verksamheten utanför Fastlandskina har gått till riskkapitalbolaget LongRange Capital för omkring 1,5 miljarder dollar, medan Yum China har förvärvat Pizza Hut:s fastlandsverksamhet för cirka 1,2 miljarder dollar. Nyheten orsakade en positiv reaktion på aktien, som steg med 2,9 procent. Streamingjätten Netflix upplevde en kursnedgång på 3,5 procent efter att rapporter från nyhetsbyrån Semafor avslöjade att företaget förlorade budstriden om Roku till mediekoncernen Fox, som presenterade ett konkurrerande erbjudande.

Samtidigt fortsatte Federal Reserve sin ledning med den nya ordföranden Kevin Warsh, som höll sitt första räntemöte som chef för centralbanken. Kritiker uttryckte oro för att Warsh, som har nominerats av den dåvarande presidenten, skulle föra en politik som gynnar Vita huset. På den svenska teknikscenen fick Ericsson-chefen Börje Ekholm beröm för sitt arbete, men hans eftermäle kom samtidigt att ifrågasättas på grund av ett av Sveriges mest kritiserade förvärv.

Andra nyheter inkluderade att Salix Group blev ett separat börsbolag efter en Lex Asea‑utdelning från Volati, att Volvo Cars aktie föll med 3,7 procent efter Citi:s kritiska rapport inför kvartalsrapporten samt att energiteknikbolaget Metacon offentliggjorde ett informationsdokument för sin företrädesemission på 109 miljoner kronor. Slutligen ratificerade EU‑parlamentet ett handelsavtal med USA med 440 röster för och 151 emot, medan 50 ledamöter var frånvarande





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