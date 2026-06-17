SpaceX:s börsresa drar igång

SpaceX:s aktie har stigit 55 procent sedan noteringen, men bakom uppgången döljer sig finansiella mekanismer som har lite med bolaget självt att göra.

SpaceX:s börsresa har inletts med en rivstart, men bakom uppgången döljer sig finansiella mekanismer som har lite med bolaget självt att göra. Sedan noteringen för mindre än tre dagar sedan har aktien stigit 55 procent över teckningskursen på 135 dollar.

Endast 555,6 miljoner aktier såldes i börsintroduktionen, motsvarande omkring fem procent av bolagets utestående aktier, och ytterligare 83,3 miljoner kan tillkomma via underwriternas övertilldelningsoption. Runt 911 miljoner insideraktier, dubbelt så många som den fria handelsposten, låses inte upp förrän två dagar efter den första kvartalsrapporten, som väntas tidigast i början av augusti. Bristen pressar upp kursen inför att SpaceX inom kort tas in i index som FTSE Russell, MSCI och Nasdaq-100.

Samtidigt har optionshandeln dragit igång i stora volymer, vilket ytterligare spär på köptrycket eftersom marknadsgaranter köper aktier för att säkra sina positioner. Hävstångsfonder som Direxions Daily SpaceX Bull 2x ETF började handlas i måndags, och hedgefonder antas redan lasta upp för att kunna sälja tillbaka när indexfonderna tvingas köpa. Analyshuset Renaissance Macro Research varnar samtidigt för en 'hype-skatt', av tjugo storbevakade noteringar gav medianen en avkastning på minus 15,6 procent efter ett år.

Dessa är djupt splittrade, där kritiker menar att uppgången främst vilar på att Musks anhängare har kapital nog att lyfta ut de tidiga ägarna, medan mer skeptiska institutioner varnar för att värderingen ser ansträngd ut och att noteringen framför allt rider på den rådande AI-yran. SpaceX redovisade ett minusresultat på 4,9 miljarder dollar i fjol och är nettonegativt med 41,3 miljarder dollar sedan starten 2002. Stabiliteten vilar på de beprövade delarna.

Falcon 9 har lyft 648 gånger sedan 2010 och stod i fjol för nära 51 procent av världens samtliga uppskjutningar, medan Starlink-konstellationen passerat 10 000 satelliter. Den danska läkemedelsjätten Novo Nordisk uppges ha drabbats av ett omfattande dataintrång. Utpressningsgruppen FulcrumSec hävdar att den stulit mer än en terabyte data från bolaget och att den nu undersöker möjligheten att sälja delar av materialet privat.

Enligt Reuters ska gruppen ha rört sig i Novo Nordisks nätverk i drygt två månader och kommit över stora mängder känslig information. Ett fat Nordsjöolja kostade 78 dollar på onsdagsmorgonen, jämfört med drygt 90 dollar en vecka tidigare. I början av maj var priset per fat runt 110 dollar. Flygbolaget Norwegian kan sänka sina priser efter att oljepriset rasat den senaste veckan.

Det kan mycket väl ske, vi följer utvecklingen varje dag, säger flygbolagets vd Geir Karlsen. För några år sedan var Kioxia ett bolag med pressad ekonomi och tveksamma framtidsutsikter. Nu har kursen rusat, och det har gjort ägarna mycket rika. Det talas mycket om en seg private equity-marknad just nu.

Men en gigant inom branschen, Bain Capital, har gjort en riktigt bra affär. Bolaget står nämligen inför en av de största transaktionerna på marknaden. Mitt i en pågående global energikris, där det mesta av Qatars LNG-export ligger nere, hotar nu en arbetsmarknadskonflikt på andra sidan jordklotet att förvärra läget ytterligare. Strejken vid den japanska energjätten Inpex anläggningar i Australien väntas störa produktionen rejält.

En högt uppsatt företrädare för Inpex, bolagets vice vd Bill Townsend, säger till Bloomberg att man förbereder sig för en eventuell produktionssänkning





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