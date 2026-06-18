Spago Nanomedicals företrädesemission tecknades till 93,1%

Spago Nanomedicals företrädesemission av aktier tecknades till 93,1% och bolaget får därmed in 15 Mkr före kostnader. Afv hissar en flagga retroaktivt eftersom emissionen inte fulltecknades. Emissionen var säkrad till 64,4% genom teckningsåtaganden. Det fanns inga garantiåtaganden. Emissionsguiden hissade tidigare den positiva flaggan "Befintliga ägare växlar upp" samt de negativa "Bristfällig information" och "Aktien handlas till/under teckningskurs". Vi hissar även den retroaktiva flaggan "ej fulltecknad emission", vars generella förklaring lyder: Under teckningsperioden handlades Spagos aktie såväl under som över teckningskursen 0,11 kr per aktie. Sista möjliga dag att teckna stängde den på 0,112 kr, det vill säga precis ovanför teckningskursen. Teckningsgraden exklusive teckningsåtaganden hamnade på 28,7% av möjliga 35,6% (upp till 100%). Det är ett klart godkänt facit med tanke på var aktiekursen befann sig, även om det inte räckte riktigt hela vägen.

Spago Nanomedicals företrädesemission av aktier tecknades till 93,1% och bolaget får därmed in 15 Mkr före kostnader. Afv hissar en flagga retroaktivt eftersom emissionen inte fulltecknades.

Emissionen var säkrad till 64,4% genom teckningsåtaganden. Det fanns inga garantiåtaganden. Emissionsguiden hissade tidigare den positiva flaggan "Befintliga ägare växlar upp" samt de negativa "Bristfällig information" och "Aktien handlas till/under teckningskurs". Vi hissar även den retroaktiva flaggan "ej fulltecknad emission", vars generella förklaring lyder: Under teckningsperioden handlades Spagos aktie såväl under som över teckningskursen 0,11 kr per aktie.

Sista möjliga dag att teckna stängde den på 0,112 kr, det vill säga precis ovanför teckningskursen. Teckningsgraden exklusive teckningsåtaganden hamnade på 28,7% av möjliga 35,6% (upp till 100%). Det är ett klart godkänt facit med tanke på var aktiekursen befann sig, även om det inte räckte riktigt hela vägen. I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB ("Ifrågasätt") erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar.

Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller. Spago Nanomedicals företrädesemission av aktier tecknades till 93,1% och bolaget får därmed in 15 Mkr före kostnader.

Afv hissar en flagga retroaktivt eftersom emissionen inte fulltecknades. Emissionen var säkrad till 64,4% genom teckningsåtaganden. Det fanns inga garantiåtaganden. Emissionsguiden hissade tidigare den positiva flaggan "Befintliga ägare växlar upp" samt de negativa "Bristfällig information" och "Aktien handlas till/under teckningskurs".

Vi hissar även den retroaktiva flaggan "ej fulltecknad emission", vars generella förklaring lyder: Under teckningsperioden handlades Spagos aktie såväl under som över teckningskursen 0,11 kr per aktie. Sista möjliga dag att teckna stängde den på 0,112 kr, det vill säga precis ovanför teckningskursen. Teckningsgraden exklusive teckningsåtaganden hamnade på 28,7% av möjliga 35,6% (upp till 100%). Det är ett klart godkänt facit med tanke på var aktiekursen befann sig, även om det inte räckte riktigt hela vägen.

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB ("Ifrågasätt") erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Resebyrån Ticket uppger att bokningarna av sommarresor har ökat med 18 procent, jämfört med samma period ifjol, sedan det offentliggjordes att USA… Tre saudiskflaggade supertankers med sammanlagt 6 miljoner fat råolja passerade Hormuzsundet på torsdagen, sedan USA:s president Donald Trump och Irans president Masoud… Harvardprofessorn Kenneth Rogoff ser uppgörelsen som ett nederlag för USA - med följder för dollarns dominans.

"Trump gav med sig på nästan… Train Alliance, som är verksamma inom järnvägsindustrin, har identifierat ytterligare fel i räkenskaperna och gör rättelser med en sammanlagd resultateffekt på minus





AFV_magasin / 🏆 22. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Spago Nanomedicals Företrädesemission Aktier Teckningskurs Emission Afv Emissionsguiden

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

OnePlus chockhöjer priset på15 - MobilanyheterDet ser ut som att OnePlus gjort någonting som inte går hem hos mig i alla fall. Det handlar om att tillverkaren valt att höja priset på flaggskeppet ”15”. Jag tycker att det känns mycket o smart med tanke på företagets situation. Det handlar om cirka 800 kronor i Indien.

Read more »

Äkta supportrar går upp klockan 03.45Det är ingen sport att slötitta på fotboll när det kväll.

Read more »

”Det spelar ingen roll hur det går, Afrika vinner ändå”Afrikaner dominerar fotbolls-VM så här längt. I matchen Frankrike–Senegal hade 20 av de 22 startspelarna sina rötter i Afrika.

Read more »

”Det är svårt att sätta ord på det””Jora, Jora, Jora” skanderades över Kanalplan. Efter 2,5 år lämnar nu Emilie Joramo Hammarby. – Det är svårt att sätta ord på det, säger hon.

Read more »