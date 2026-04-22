Spaniens nya väg: En amnesti som förenar pragmatism och mänskliga rättigheter

Spanien inför en amnesti för upp emot en halv miljon papperslösa migranter. Genom att kombinera pragmatism, principfasthet och evidensbaserad politik utmanar landet det rådande europeiska narrativet om stängda gränser.

Spanien har valt att gå en helt ny väg i sin migrationspolitik genom att införa en omfattande amnesti för papperslösa migranter. Beslutet innebär att upp emot en halv miljon människor som i dag saknar giltiga uppehållstillstånd ges möjligheten att erhålla ett ettårigt, förnyelsebart uppehållstillstånd. För att kvalificera sig för denna möjlighet krävs det att individen kan styrka en vistelse i Spanien på minst fem månader samt att personen är ostraffad.

Medan den svenska regeringen för närvarande fokuserar sin retorik på hur kraftigt invandringen har minskat, väljer den spanska premiärministern Pedro Sánchez en annan retorisk och politisk linje. Han betonar att migranter utgör en fundamental del i att bygga det rika, öppna och mångfaldiga Spanien som landet strävar efter att vara. Denna hållning präglas av en kombination av pragmatism, principfasthet och progressiva värderingar. Pragmatismen i beslutet grundar sig i insikten om den faktiska situationen på arbetsmarknaden och i samhället. Även om det ideala scenariot vore en välfungerande laglig arbetskraftsinvandring och ett robust europeiskt asylsystem, måste politiken agera när sådana strukturer brister. En amnesti ses här som en nödvändig utväg för att förhindra att enskilda individer hamnar i kläm och får bära den tyngsta bördan av politiska misslyckanden. I ett svenskt perspektiv dras paralleller till behovet av en amnesti för att stoppa de inhumana tonårsdeportationer som sker när politiska beslut får retroaktiva konsekvenser. Spaniens politik bygger på insikten att även papperslösa migranter innehar grundläggande rättigheter som arbetstagare, vilket är i linje med internationella konventioner från ILO. Genom att integrera dessa människor i den formella ekonomin bekämpar regeringen den omfattande skuggekonomin och förhindrar det utnyttjande av migrantarbetare som präglat delar av södra Europa. Den spanska modellen lyfts fram som ett föredöme, särskilt i internationella sammanhang där världsledare diskuterat migrationspolitikens utmaningar. Genom att bygga sin politik på evidensbaserade rapporter och lärdomar från tidigare amnestier, såsom den under 2005, skapar den spanska regeringen ett förtroende för sin kompetens. Detta står i kontrast till debatter där känslor ofta styr besluten. Spanien visar att det är möjligt att kombinera en ordnad hantering av migration med en människocentrerad och progressiv politik. Genom att ge människor en legal status skyddas inte bara den enskilde migrantens rättigheter, utan även den bredare arbetsmarknaden från lönedumpning och exploatering. Att våga satsa på en inkluderande migrationspolitik, grundad i kunskap och en vilja att se individens bidrag till nationen, är inte bara ett moraliskt ställningstagande utan också ett strategiskt verktyg för att stärka samhällsbygget. Spaniens exempel tjänar som en påminnelse om att progressivt ledarskap kräver modet att se verkligheten för vad den är och viljan att agera när systemen inte längre levererar en rättvis lösning för de människor som söker en framtid





