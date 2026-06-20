Spännande förhandlingar mellan USA och Iran skevs av Israels attacker och Irans militära svar

Förhandlingar mellan USA och Iran om ett avtal om Irans kärnprogram nådde ett kritiskt läge när Israel attackerade Hizbollah, vilket fick Iran att ställa in ett möte och förbereda ballistiska robotar. President Trump pressade på för att nå ett avtal före sin födelsedag på grund av ekonomiska och politiska risker med en fortsatt konflikt. Förhandlingarna fortsatte under hög spänning, men Iran vägrade att underteckna avtal just på Trumps födelsedag, vilket illustrerar de komplexa dynamikerna i Mellanöstern.

Under de intensiva förhandlingar na mellan USA och Iran var läget känsligt och präglat av snabba händelseförlopp. President Donald Trump pressade på för att nå ett avtal med Iran innan hans födelsedag den 14 juni, delvis på grund av uppskattningar om att en fortsatt eskalering av konflikten i Mellanöstern skulle få allvarliga ekonomiska konsekvenser.

Enligt källor till CNN var Trump och hans närmaste rådgivare oroliga för att kriget skulle påverka den globala ekonomin och hans politiska arv, särskilt inför kommande mellanårsval. I Vita huset önskade man också ett öppnande av Hormuz sund och ett omfattande avtal för att avveckla Irans kärnenergiprogram. Förhandlingarna beskrivs som långsamma och smärtsamma, med en ständig rädsla för att Iran skulle gå tillbaka.

Samtidigt som förhandlingarna var i full gång i Schweiz, där vicepresident JD Vance skulle träffa Irans utrikesminister Abbas Aragachi, genomförde Israel nya attacker mot Hizbollah i Libanon. Detta mellanhand agerande av Israel, tolkat som ett försök att sabotera det amerikanska fördraget, fick Iran att ställa in det planerade mötet. Iran svarade också med att placera ballistiska robotar i avfyrningspositioner, inriktade mot Israel som ett hämndakt.

Trots att Iran backade på flera punkter under de långa förhandlingarna i Teheran, framöver 17 timmar, vägrade man att tillkännage något avtal just på Trumps födelsedag. Denna kombination av militär峙 och diplomatisk press illustrerar komplicerade och spända förhållanden i regionen, där olika aktörers agerande direkt påverkar möjligheten till en fredlig lösning





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USA Iran Israel Hizbollah Ballistiska Robotar Förhandlingar Trump Kärnenergi Mellanöstern

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