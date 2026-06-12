Spännande oavgjort i toppmöte mellan Rö och Roslagsbro 2 i division 7

I en kamp med mångavända målgångar och två utvisningar blev det oavgjort 3-3 mellan Rö och Roslagsbro 2. Matchen bröt Roslagsbros segersvit och gav Rö sin första poängförlust säsongen.

I en spännande och malär flödande fotbollsmatch i division 7 Uppland östra herr möttes topplagna Rö och Roslagsbro 2 på torsdagen. Efter en intensiv kamp slutade matchen oavgjord, 3-3 (2-3), vilket bröt Roslagsbros tidigare sex seger i rad och gav Rö sin första poängförlust den här säsongen.

Matchen innehöll många målmöjligheter, flera utvisningar och ett tydligt foto från båda lag om vilken strategi som skulle gälla. Roslagsbro 2 började starkt och tog en tidig ledning. Redan efter tre minuter gjorde Hugo Torngren 0-1 och i 18:e minuten dubblerade Jakob Rystad till 0-2.

Rö kom tillbaka när Erik Lafquist reducerade till 1-2 i 26:e minuten och sedan återigen i slutet av första halvleken, efter att Roslagsbro 2 haft tid att göra det tredje målet via Torngren i 34:e minut. I andra halvleken fortsatte målgången. Hannes Sjödahl räknade ett straff i 67:e minut och kvitterade för Rö till 2-3. Strax därefter fick Rös Victor Hellgren rött kort och Roslagsbro 2 fick också en utvisning i 80:e minuten då Markuss Miculis fick lämna planen.

Trots att båda lagen spelade med tio man kvar de sista minuterna kunde ingen mer göra mål och resultatet stannade på 3-3. Tränaren för Rö, Anders Broberg, kommenterade att det var en match präglad av effektivitet, lågt tryck och kontra, och att samtliga spelare gjorde ett starkt jobb. Lagstatistiken visar att Rö har en seger, två oavgjorda och två förluster i de senaste fem matcherna med en målskillnad på 14-14.

Roslagsbro 2 har fyra vinster och en oavgjord med imponerande 23-6 i målskillnad under samma period. De två lagen kommer att mötas på nytt den 28 september på Vårlyckan. I nästa omgång spelar Rö borta mot Harg/Östhammar onsdag den 17 juni klockan 19.00, medan Roslagsbro 2 tar emot Almo hemma på måndag 22 juni klockan 19.30





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Fotboll Division 7 Uppland Rö Roslagsbro 2

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