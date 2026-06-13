Spänning kvar efter nedskjutning av iranska drönare - Förhandlingar fortsätter mellan USA och Iran

Nedslagning av iranska drönare nära Hormuzsundet fortsätter att skapa spänning mellan USA och Iran, medan förhandlingar om ett fredsavtal pågår. Artikel analyserar militära insidenter, diplomatiska framsteg och regionala konsekvenser, inklusive Amnestys bojkotappel mot Israel.

USA :s militära åtgärd i samband med att flera iranska drönare skjuts ner nära Hormuzsundet markerar en fortsatt spänning mellan de två länderna, trots pågående freds förhandlingar .

President Donald Trump har varnat Iran för ytterligare attacker mot fartyg i sundet, samtidigt som förhandlingarna ska vara nära ett avtal enligt iranska och amerikanska källor. Irans utrikesminister Abbas Araghchi har påtagit sig att ett avtal kan undertecknas inom några dagar, men betonar också att Iran inte kommer att komma påarveten om sitt kärnvapenprogram i de nuvarande förhandlingarna.

Amnestys appel om en global bojkott av Israel, baserat på den israeliska militära utbyggnaden på Västbanken, har också lyfts fram som en separat men samtidig utveckling som påverkar geopolitiken i regionen. Schweiz har erbjudit sig vara värd för ett eventuellt undertecknande, medan USA:s administration förväntar sig att avtalet ska inkludera öppnandet av Hormuzsundet, lyftande av sanktioner och flyttning av anrikat uran.

Irans högste förhandlare Mohammad Baqer Qalibaf har betonat vikten av att löften hålls, medan Förenade Arabemiraten enligt källor frigjort mer än tio miljarder dollar iranska frusna medel. Trots dessa framsteg uttrycker president Trump tvekan och kritiserar villkoren som Iran har läckt, vilket skapar osäkerhet om avtalets slutgiltiga form. Sverige står inte direkt inblandat men övervakar utvecklingen nära för att bedöma konsekvenser för den globala säkerheten och handelsrutterna genom Hormuzsundet.

Ytterligare rapporter från iranska nyhetsbyråer påpekar att ett avsiktsförklaring kan vera på väg, men att viktiga frågor som Irans missilprogram fortfarande diskuteras. Händelser på Västbanken fortsätter att eskalera, med Israels inrättande av en permanent militärbas i Jenin, vilket Amnesty International ser som ett bevis på en statslig policy mot palestinier. Denna kombination av militära incidenter, diplomatiska försök och humanitära oråd illustrerar en komplex och mullrande situation som kräver uppmärksamhet från samtliga aktörer på den internationella arenan





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