Spänning kvar i Mellanöstern: Militärnedrustning, diplomatik och humanitär kris

Irans militär stänger Hormuzsundet efter anklagelser mot USA, medan förhandlingar om Irans atomprogram skjuts upp. Trots eldupphör mellan Israel och Hizbollah fortsätter attacker i Libanon medallt ytterligare förödelse och många civila offer. Diplomaten pågår intensivt med planerade samtal i Washington och Schweiz.

Iran s militärledning meddelade under lördagen att Hormuzsundet stängs för fartygstrafik, enligt Reuters. Orsaken angavs vara att USA inte har fullgjort sina åtaganden enligt ett samförståndsavtal som undertecknades tidigare under veckan.

Militärledningen hänvisar särskilt till det första stycket i avtalet, som innehåller bestämmelser om att militära operationer ska upphöra på alla fronter, inklusive Libanon. Det är värt att notera att stridigheter i södra Libanon fortsatte under det senaste dygnet vilket skapar en komplex bakgrund till detta beslut. Tidigt under lördagen uttryckteJD Vance, som är nära kopplad till amerikanska förvaltningen, försiktig optimism inför framtiden.

Han sade till Fox News att han förväntar sig att kunna resa någon gång under de kommande dagarna men betonade att koordineringen är känslig. Vance uttryckte också förtroendes för att eldupphoret mellan länderna kommer att hålla under de 60 dagar som är uttryckligen fastställda i det nyutvecklade ramavtalet. Samtidigt benäkände Irans militärledning att Hormuzsundet stängts, vilket Vance menade saknade bevis. På marken i Libanon fortsätter konflikten att eskalera trots den officiella vapenvilan som trädde i fredag eftermiddag.

Hizbollah tillkännagav att de attackerade israeliska soldater som närmade sig ett område nära Nabatiyeh under natten. De förklarade att de kommer att konfrontera varje israeliskt försök att ta mark i Libanon, parallellt med sitt åtagande om vapenvila som justatts det med Israel. Israels militär bekräftade att deras senaste attacker i Libanon var riktade mot Hizbollah-mål. Den humanitära situationen i Libanon förvärras allteftersom.

Två barn och deras föräldrar dödades i en israelisk attack enligt libanesisk statlig media. Ytterligare ett offer omkom och 12 skadades. Trots fredagens vapenvila rapporterades fortsatta attacker. Libanesisk statlig nyhetsbyrå NNA meddelade att minst fem personer dödades under natten till lördag.

Israels stridsflygplan och drönare genomförde attacker mot Nabatieh-området, vilket ledde till att bostadshus och villor förstördes, och israelisk artilleri besköt Nabatieh och omgivningen. Läkare utan gränser beskriver de senaste attackerna mot Nabatieh som förödande och liknar dem vid en dödsfälla. Akutkoordinator Pierre Boulet-Desbareau uppger att 25 personer dödats och 37 skadats sedan fredagsmorgonen, många av dem i kritiskt tillstånd. Teamet hanterar en tillströmning av patienter i alla åldrar, inklusive ambulanspersonal som skadats under räddningsinsatser.

Internationellt pågår intensiva diplomatiska förhandlingar. Enligt källor till Axios är USA:s sändebud Steve Witkoff på väg till Schweiz för samtal med Iran om ett potentiellt nytt avtal om Irans atomprogram. Ett möte mellan iranska och amerikanska företrädare planerades för fredagen i Schweiz men har skjutits upp. Parterna undertecknade tidigare i veckan ett samförståndsavtal vars implementering ska diskuteras under 60 dagar.

USA:s president Donald Trump meddelade att han under fredagen bad Israel att gå med på ett eldupphör mellan landet och Hizbollah. Detta enligt reporter Gabe Gutierrez på NBC News efter att ha talat med presidenten. Trump specificerade inte om han hade talat direkt med Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. Nästa runda av samtal mellan Libanon och Israel planeras för den 23-25 juni i Washington, D.C.

, enligt USA:s utrikesdepartement efter ett samtal mellan USA:s utrikesminister Marco Rubio och Libanons president Joseph Aoun. Från och med fredag eftermiddag vid 16:00 lokal tid rådde formellt eldupphör mellan Israel och Hizbollah. Trots detta inkom rapporter om tio flyganfall mot södra Libanon enligt L'Orient Le Jour. Libanesiska säkerhetskällor uppgav till Reuters att Israel genomförde attacker mot Libanon fram till klockan 17:00, en timme efter avtalets ikraftträdande.

En israelisk militärkälla bekräftade att de inte attackerade efter 17:00, men avstod från att kommentera eventuella attacker efter eldupphoret började gälla. Israels militär rapporterade också att sirener ljöd över Zar'it i norra Israel efter vapenvilans start, orsakat av en infiltration av fientliga flygplan. Fredagens möte i Schweiz mellan iranska och amerikanska företrädare har skjutits upp vilket indikerar att de diplomatiska diskussionerna fortsätter under spänning





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