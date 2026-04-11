Spänningar i Hormuzsundet och fredssamtal i Pakistan: En sammanfattning av senaste utvecklingen

Amerikanska krigsfartyg passerar Hormuzsundet samtidigt som fredssamtal pågår mellan USA och Iran i Pakistan. Minst tio döda i Libanon efter israeliska attacker, och Irans nya ledare återhämtar sig från skador. Iran presenterar krav för fredsavtal, inklusive frågor om Hormuzsundet och ekonomisk kompensation.

Flera amerikanska marinfartyg har seglat genom Hormuzsundet , vilket enligt amerikanska källor inte var koordinerat med Iran . Händelsen markerar första gången detta skett sedan krigets början, rapporterar Axios. Samtidigt pågår fredssamtal i Pakistan mellan delegationer från USA och Iran , vilket kastar ljus över den spända situationen i regionen. Iran s blockering av oljeleveranser genom Hormuzsundet , som initierades efter israeliska bombningar, har ytterligare ökat spänningen.

USA:s president Donald Trump har offentligt uttalat att man påbörjat processen att ”rensa Hormuzsundet” för att underlätta för länder världen över, inklusive Kina, Japan, Sydkorea och flera europeiska nationer. De pågående fredssamtalen i Pakistan, med närvaro av delegationer från både USA och Iran, har inletts, enligt uppgifter från bland annat Irans statliga nyhetsbyrå Fars. Samtalen i Islamabad följs noga av journalister som bevakar händelserna vid Jinnah Convention Center, där mötet hålls. Säkerhetsåtgärderna i Islamabad är omfattande med en stark närvaro av polis och militär i den ”röda zonen”. I Libanon har minst tio människor dödats i israeliska attacker, inklusive tre hjälparbetare, enligt rapporter från Beirut. Samtidigt rapporteras det om räder och attacker på flera platser. Samtal mellan Israel och Libanon är planerade i USA, men Israel kommer inte att förhandla med Hizbollah, en organisation som stöds av Iran. Den nya högsta ledaren i Iran, Mojtaba Khamenei, återhämtar sig efter allvarliga skador han ådrog sig i en flygattack. Skadorna, som inkluderar ansikts- och benskador, har rapporterats av flera medier. Khamenei uppges dock vara mentalt skärpt under sin återhämtning. Iran har framfört sina krav och ”röda linjer” för ett fredsavtal till medlarna i Pakistan, enligt iransk tv. Bland kraven finns frågor om Hormuzsundet, ekonomisk kompensation och vapenvila i regionen. USA representeras vid fredssamtalen av bland andra vicepresident JD Vance, särskilda sändebudet Steve Witkoff och Jared Kushner. Irans delegation inkluderar parlamentets talman Mohammad Baqer Qalibaf och utrikesministern Abbas Araqchi. I samband med spänningarna i Hormuzsundet har ett grekiskt oljefartyg passerat sundet på väg mot Malaysia, och två kinesiska oljefartyg förbereder sig för samma passage





