Spänningar i Hormuzsundet och Libanon: Iran beslagtar tankfartyg medan Israel fortsätter attacker

Den iranska militären har beslagtagit ett tankfartyg som ansetts störa oljetrafiken i Hormuzsundet. Samtidigt fortsätter spänningarna mellan Israel och Libanon, där minst tolv personer dödats i israeliska attacker. USA och Iran diskuterar en fredsplan för att avsluta fientligheterna i regionen.

Den iranska militären har beslagtagit tankfartyget Ocean Koi, som tidigare hette Jin Li, efter att det ansetts störa oljetrafiken och den iranska nationens intressen. Detta framgår av ett uttalande från nyhetsbyrån Tasnim.

Fartyget, en 228 meter lång råoljetanker, hade nyligen seglat i Omanbukten strax sydost om Hormuzsundet, enligt sjötrafiksajter. Den senast offentliggjorda positionen registrerades under natten till torsdag. Samtidigt har en svensk-spansk aktivist gripits av Israel på internationellt vatten under en insats mot Gazakonvojen Global Sumud Flotilla. Både FN och Spanien har krävt att aktivisten ska släppas, men Sverige har ännu inte uttalat sig om anklagelserna.

Utrikesminister Maria Malmer Stenergard säger att Sverige arbetar för att säkerställa aktivistens rättigheter och att de fått konsulärt tillträde. Hon påpekar att det ännu inte har presenterats vad aktivisten anklagas för och att det därför är svårt att uttala sig om saken. I Libanon fortsätter den humanitära krisen att förvärras. Över tre miljoner människor, mer än hälften av landets befolkning, är beroende av humanitärt bistånd för att överleva, enligt EU:s kommissionär för krishantering, Hadja Lahbib.

Sedan krigsutbrottet den 2 mars har EU försett Libanon med bistånd för 100 miljoner euro och skickat sex flygplan med nödhjälp. Israels attacker har dödat fler än 2 700 människor och tvingat över en miljon libaneser på flykt. En tredje samtalsrunda mellan USA och Libanons regering väntas i USA nästa vecka, trots motstånd från den Iranstödda Hizbollah. I Hormuzsundet har spänningarna mellan USA och Iran fortsatt att eskalera.

Försvarsdepartementet uppger att insatsen hörs över flera delar av landet. USA hävdar att deras attacker är ett svar på ett iranskt anfall, medan Iran anser att USA brutit mot vapenvilan. Tidigare hotade Trump med nya attacker mot Iran om landet inte skriver under en överenskommelse snabbt. Irans högsta militära ledning anklagar USA för att bryta vapenvilan genom att ha attackerat en iransk oljetanker i Hormuzsundet.

Amerikanska stridsflygplan sköt mot oljetankerns roder. Iranska statliga medier hävdar att flera amerikanska militära fartyg har skadats efter att ha träffats av iranska robotar i Hormuzsundet. Attackerna ska ha varit ett svar på att amerikanskt stridsflyg angripit en iransk oljetanker. USA har inte kommenterat uppgifterna.

I Libanon har minst tolv personer dödats i en serie israeliska attacker mot landets södra delar. Bland de döda finns två barn och en ambulanssjukvårdare. Formellt råder vapenvila mellan Israel och Libanon, men Israel genomför ändå insatser mot Hizbollah. Senast på onsdagen dödades minst fyra personer i israeliska anfall.

Enligt källor inom den iranska regeringen är det Förenade Arabemiraten – inte USA eller Israel – som har attackerat de iranska städerna Bandar Abbas och Queshm. Iran diskuterar ett förslag med USA om att öppna Hormuzsundet och avsluta fientligheterna mellan länderna under 30 dagar, medan de försöker komma överens om ett mer omfattande fredsavtal. Det uppger flera iranska regeringskällor.

Fredsplanen har tre punkter: att USA häver sin blockad av iranska fartyg och hamnar, att Hormuzsundet öppnas och att striderna mellan länderna upphör. Den stora stötestenen är vad som ska hända med Irans program för anrikande av uran och Irans lager av höganrikat uran.

USA vill att Iran lämnar över hela sitt lager och stoppar sitt anrikningsprogram i 20 år, medan Iran föreslår att sänka anrikninggraden på en del av lagret och skicka resten till en tredje part, eventuellt Ryssland, samt pausa anrikningsprogrammet i 10–15 år. Iranska medier uppger att flera explosioner har hörts på Queshm, en iransk ö som ligger precis intill Hormuzsundet





