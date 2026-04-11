Spänningar i Mellanöstern: Israel avvisar vapenvila med Hizbollah, samtal om fred i Islamabad

Israel utesluter samtal om vapenvila med Hizbollah. Samtidigt förbereds fredssamtal i Islamabad mellan USA och Iran, medan spänningarna i regionen fortsätter att öka, inklusive nya bosättningar och fortsatta strider.

Israel s ambassadör i USA, Yechiel Leiter, klargör i ett uttalande att Israel inte kommer att diskutera en vapenvila med den Iran stödda Hizbollah . Detta uttalande kommer inför planerade samtal mellan Israel s och Libanons företrädare i USA på tisdag. Libanon har tidigare uttryckt att mötet avser en vapenvila, vilket skulle utgöra en startpunkt för förhandlingar mellan grannländerna. Israel har tidigare klargjort att vapenvilan mellan USA och Iran inte gäller i Libanon.

Iran å andra sidan har framställt det som ett krav att Libanon också ska omfattas av vapenvilan. Samtidigt rapporteras det från Reuters att USA:s president Donald Trump säger att Hormuzsundet kommer att öppnas ”ganska snart” och antyder att andra länder har erbjudit hjälp, utan att specificera några nationer. Trump menar att sundet används av andra länder som nu ska hjälpa till. Han tillägger att det inte kommer att bli lätt, men att man kommer att öppna det inom kort. Vidare rapporteras det att Irans talman Mohammad Bagher Ghalibaf och utrikesminister Abbas Araghchi har anlänt till Islamabad för fredssamtal med USA, enligt Pakistans utrikesdepartement. Marine Traffic, som spårar sjötrafik, rapporterar att endast 14 fartyg – varav hälften var lastade – har korsat Hormuzsundet i Persiska viken sedan vapenvilan utlystes. Dessutom uppges nästan två tredjedelar av de fartyg som släppts förbi vara föremål för sanktioner eller kopplade till skuggflottan. Enligt israeliska Haaretz och mediebolaget Qatari Al Araby kan inledande samtal komma att inledas mellan Libanons FN-ambassadör, Israels USA-ambassadör och det amerikanska sändebudet till Libanon. Libanon uppges begära en vapenvila ”som en god gest” inför samtalen om Irankriget som inleds i Pakistan. Samtidigt har Israel i hemlighet godkänt 34 nya bosättningar på den ockuperade Västbanken i början av april, enligt israeliska medier och organisationen Peace Now. Tio av bosättningarna är redan befintliga utposter som nu ska legaliseras, medan resterande ännu inte är byggda. De 34 bosättningarna tillkommer utöver de 68 som redan godkänts sedan premiärminister Benjamin Netanyahus högerregering tillträdde 2022. Denna handling fördöms av Sverige och andra EU-länder som ett ”uppenbart brott mot internationell rätt” som ”undergräver de pågående ansträngningarna för fred och stabilitet i regionen”, enligt ett uttalande från det svenska utrikesdepartementet.\Pakistans premiärminister Shehbaz Sharif har uttalat att delegationer från Iran och USA anländer till Islamabad för att delta i samtal för en hållbar fred, vilket AP rapporterar. Sharif beskriver situationen som ”ett avgörande” ögonblick i ett tv-sänt tal. Fredssamtalen mellan Iran och USA följer på den två veckor långa vapenvila som inleddes under natten till onsdagen svensk tid. Samtidigt rapporterar Libanons hälsomyndighet att 1 953 människor har dödats sedan kriget mellan Hizbollah och Israel bröt ut för drygt en månad sedan. De israeliska räderna mot Libanon fortsatte under fredagen, samtidigt som Libanons regering meddelade att de inte kommer att delta i samtal med Israel innan en vapenvila uppnås. Attackerna följde på de massiva angrepp Israel genomförde i onsdags, då över 350 personer – varav över 30 barn – dödades i Libanon inom loppet av tio minuter, enligt den senaste sammanställningen.\I ett uttalande inför förhandlingarna i Islamabad om eventuell fred i kriget med Iran, säger president Donald Trump att Iran saknar kort – förutom kontrollen över Hormuzsundet. Denna komplexa situation illustrerar de utmaningar som präglar regionen, där olika aktörer agerar utifrån sina egna intressen och där internationella spänningar ständigt påverkar möjligheterna till fred och stabilitet. Frågan om vapenvila, bosättningar, regional maktkamp och humanitära konsekvenser sammanflätas i en delikat balansgång. Den kommande dialogen i Islamabad blir avgörande för att eventuellt kunna nå en hållbar lösning. Samtidigt kvarstår de djupa humanitära kriserna, vilket kräver omedelbara åtgärder för att skydda civilbefolkningen och säkerställa en grundläggande respekt för mänskliga rättigheter. President Trumps kommentarer kring Hormuzsundet understryker sundets strategiska betydelse och dess koppling till regionala och globala handelsflöden. Detta komplicerar ytterligare bilden av den politiska dynamiken i regionen





dagensnyheter / 🏆 7. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Israel Hizbollah Iran Vapenvila Mellanöstern

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »