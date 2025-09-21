Spänningar i Mellanöstern och inom Sverige: Iran, NATO och Inrikeshändelser

Iran avbryter samarbete med IAEA efter sanktionsbeslut. Brittiska stridsflygplan genomför NATO-uppdrag över Polen. Incidenter i Sverige: mordbrand, bussvägran, knivhuggning, mord på ambulansmedarbetare och explosion i Spånga. Trump riktar krav till Venezuela.

Iran kommer att avbryta sitt samarbete med Internationella atomenergiorganet ( IAEA ) efter att FN:s säkerhetsråd beslutat att återinföra sanktioner mot landet. Sanktionerna, som berör Iran s kärnenergiprogram och som tidigare varit pausade, kommer att träda i kraft den 28 september om inte Iran lyckas övertyga medlemsländerna att ändra beslutet. Enligt Iran s högsta säkerhetsorgan kommer de europeiska ländernas agerande innebära att månader av samarbete med IAEA nu går förlorade.

Tidigare under året pausade Iran samarbetet efter konflikten med Israel, men har därefter försökt återuppta det, dock utan att kunna tillhandahålla tillräckliga garantier, enligt Tyskland, Frankrike och Storbritannien. Denna utveckling markerar en ny fas i de ansträngda relationerna mellan Iran och det internationella samfundet, och det återstår att se vilka konsekvenser detta kommer att få för Irans kärnenergiprogram och de internationella ansträngningarna att begränsa det.\Parallellt med de politiska spänningarna i Mellanöstern, har brittiska stridsflygplan genomfört sitt första NATO-luftförsvarsuppdrag över Polen. Luftförsvarsuppdraget är en del av Natos Eastern Sentry-uppdrag, som syftar till att stärka den västliga alliansens försvar, framför allt luftförsvaret, efter att ryska drönare flugit över Polen tidigare denna månad. Natos Eastern Sentry-uppdrag lanserades i september 2025 som en defensiv operation för att stärka Natos östra flank efter upprepade kränkningar av Polens och Rumäniens luftrum av ryska drönare. Uppdraget ägde rum på fredagskvällen och flygplanen återvände säkert på lördagsmorgonen. Samtidigt rapporterade Estland att Ryssland kränkt deras luftrum i tolv minuter, vilket ytterligare ökar spänningen i regionen. Denna militära aktivitet visar på Natos engagemang för att skydda sina medlemmar och för att avskräcka eventuella aggressioner.\Inom landet har flera incidenter inträffat. I Trollhättan brinner det kraftigt i en villa, vilket utreds som mordbrand. Räddningstjänst, ambulans och polis larmades till platsen strax före klockan 06 på söndagen, och släckningsarbete pågår. I Ängelholm vägrade en man i 40-årsåldern att lämna förarsätet på en lokalbuss, vilket ledde till att polisen tillkallades och mannen misstänks för egenmäktigt förfarande. I Mönsterås blev en tonårspojke knivhuggen på en fest, vilket ledde till att sex personer greps, varav fem fortfarande är frihetsberövade, och händelsen rubriceras som försök till mord. I Harmånger har en ambulansmedarbetare mördats i tjänsten, vilket väckt starka reaktioner från fackligt håll. Fackförbundet Ambulansförbundet uttrycker stor ilska och oro över säkerheten för ambulanspersonal. En explosion inträffade vid en lokal i Spånga, vilket polisen undersöker. Nationella bombskyddet är på plats, och en förundersökning om grov allmänfarlig ödeläggelse och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor har inletts. Samtidigt har USA:s tidigare president Donald Trump riktat ett krav till Venezuelas ledning gällande fångar, vilket ytterligare bidrar till den komplexa säkerhetsbilden. Dessa händelser belyser en rad olika säkerhetsutmaningar som samhället står inför





