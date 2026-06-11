Spänningar mellan USA och Iran: Diplomatiska framsteg mitt i ekonomisk kris och militära attacker

En analys av den eskalerande konflikten mellan USA och Iran, där rapporter om ett fredsavtal krockar med militära operationer i Hormuzsundet och en global ekonomisk nedgång.

Den geopolitiska situationen mellan USA och Iran befinner sig i ett extremt kritiskt skede där motstridiga rapporter om diplomatiska genombrott dominerar nyhetsflödet. President Trump har hävdat att omfattande diskussioner har förts med det iranska ledarskapet på den absolut högsta nivån och att de slutliga detaljerna i ett potentiellt avtal nu har godkänts av alla inblandade parter.

Bland de nationer som Trump nämner som stödjare av avtalet finns en lång lista, inklusive Israel, Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, Qatar, Turkiet, Pakistan, Bahrain, Kuwait, Jordanien och Egypten. Trots dessa optimistiska utspel från det amerikanska hållet och rapporter från Pakistan om att en överenskommelse redan existerar, är bilden från Teheran en helt annan. Den iranska statliga nyhetsbyrån Fars rapporterar att Iran inte har godkänt några detaljer i något utkast till ett avtal med USA.

Samtidigt försöker EU:s utrikeschef Kaja Kallas agera medlare genom att träffa Irans utrikesminister Abbas Aragchi för att förhindra en fullskalig eskalering, då ett utbrott av ett totalt krig skulle få katastrofala följder för hela regionen. Parallellt med de diplomatiska försöken har den militära spänningen i Hormuzsundet nått kokpunkten. USA:s centralkommando, CENTCOM, har genomfört flera precisionsattacker mot fartyg som transporterat iransk olja. Bland dessa finns tankfartyget Jalveer, som seglade under Guinea-Bissaus flagg, och fartyget Settebello.

Attacken mot Settebello resulterade i att tre indiska sjömän omkom efter att amerikanska styrkor avfyrat missiler direkt mot fartygets maskinrum. USA motiverar dessa våldsamma åtgärder med att besättningarna ignorerat order från amerikanska styrkor. Vidare har Trump signalerat en ännu mer aggressiv strategi genom att hävda att USA inom kort kommer att ta kontroll över ön Kharg och andra strategiska punkter inom Irans oljeinfrastruktur.

Detta skulle innebära en total kontroll över den iranska olje- och gasmarknaden, en strategi som Trump jämför med USA:s tidigare agerande gentemot Venezuela. Denna militära press har skapat en enorm osäkerhet på världsmarknaden, även om oljepriset på Brent tillfälligt sjönk under 90 dollar per fat efter att Trump avbokade planerade attacker. De ekonomiska konsekvenserna av konflikten är omfattande och enligt Världsbanken utgör kriget mellan USA och Iran den allvarligaste smällen mot världsekonomin sedan covidpandemin.

I en ny ekonomisk prognos sänks tillväxtförväntningarna för den globala produktionen till 2,5 procent, vilket är en markant minskning från tidigare år. Denna nedgång drivs främst av blockaden av Hormuzsundet, vilket har lett till kraftigt stigande priser på inte bara olja och gas, utan även på konstgödsel och industriella kemikalier. Dessa prishöjningar bromsar tillväxten i länder över hela världen och gör den globala ekonomin mycket mer sårbar.

Tidigare bedömningar från januari hade varit mer optimistiska, men den nuvarande situationen med tullavgifter och militära blockader har tvingat fram en dystrare bild av framtiden. Utöver den direkta konflikten mellan USA och Iran rapporteras det om ytterligare destabiliserande faktorer i regionen, särskilt i Israel. Den israeliska regeringen planerar att avsätta över 350 miljoner dollar för att finansiera och bygga 61 nya bosättningar, ett beslut som mött hård kritik från Amnesty International.

Organisationen menar att detta är en del av en statligt driven annektering och en upptrappning av etnisk rensning på den ockuperade Västbanken, där beduiner och palestinska lantbrukare systematiskt fördrivs från sina hem. Samtidigt pågår en intern politisk kris i Israel där knesset röstat igenom en lag som enligt riksåklagaren suddar ut gränsen mellan politiker och rättsväsendet. Detta anses undergräva polisens oberoende och riskerar att politisera brottsutredningar, vilket ytterligare komplicerar det säkerhetspolitiska läget i en redan extremt volatil region





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