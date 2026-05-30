Litauens utrikesminister påstår att NATO kan eliminera ryska försvar i Kaliningrad, vilket utlöser kraftfulla reaktioner från Ryssland. Putin och andra toppolitiker varnar för katastrofala konsekvenser och framhäver rätten att beskjuta mål som utgör hot.

Kaliningrad , en rysk exklav belägen mellan Polen och Litauen , är en kritisk militär och strategisk bastion för Moskva. Denna geografiska utsprängda provins fungerar som en central framgångsrik punkt för Ryssland s försvar och projektion av militär styrka i regionen, med betydande antal trupper, avancerade luftförsvarsystem och anlagda baser för kryssningsrobotar.

Nylsen togs ett återkommande tema om=säkerhetsriskerna kopplade till Kaliningrad in i en internationell debatt när Litauens utrikesminister Kęstutis Budrys gav ett uttalande till den schweiziska tidningen Neue Zürcher Zeitung. Budrys uttryckte en hävdande ståndpunkt om att NATO skulle kunna klara att ta bort det ryska luftförsvaret och robotbaserna i Kaliningrad under en hypothetical nödsituation. Hans ord framstod som en direkt utmaning av Rysslands militära närvaro i området och väckta oro för potentiella eskalationer.

Som en omedelbar reaktion kom könnte hårda svar från rysk sida. Rysslands vice utrikesminister Sergej Rjabkov varnade för att sådana uttalanden riskerade att leda till en "frontalkrock" mellan NATO och Ryssland med "katastrofala" konsekvenser. Kremls tale man Dmitrij Peskov gick ännu längre och kallade Budrys uttalanden för "vansinne". President Vladimir Putin själv deltog också i denna utdragna retorik.

Han förklarade att Ryssland besitter alla nödvändiga medel att "förgöra alla" som skulle kunna försöka genomföra en sådan attack, vilket uttalades som ett klart avskräckande signal. I sammanhanget avbröt Putin också påståenden från europeiska aktörer om en möjlig konfrontation med Ryssland, vilka han beskriver som nonsens och lögner. Han försäkrade att Ryssland inte utgör ett hot mot europeiska länder. Men i ett annat inslag frågades Putin om ett hypotetiskt scenario om drönarattacker från Lettland mot ryskt territorium.

Där svarade han att vilken plats som än anses utgöra ett "direkt militärt hot" mot Ryssland, kommer att ses som "legitima mål" för eventuella svåra motåtgärder, vilket tydliggör en doktrin för potentiell rättvisering av bredare militär reaktion. Denna serie av uttalanden understryker fortsatta spänningar och en känslig militär balans i Kaliningrad-regionen, där varje retorisk utmaning kan ha djupa och oförutsägbara konsekvenser för den europeiska säkerhetsarkitekturen





