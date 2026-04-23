Spänningar stiger: Israel söker grönt ljus för attack mot Iran – och andra nyheter

Israel begär USA:s godkännande för en omfattande attack mot Iran. Samtidigt rapporteras om en anmälan till IMY, en hotfull situation i Malmö, en trafikolycka, en dödlig björnattack, Trumps hot mot Iran, matförgiftningar och döda i protester i Tanzania.

Israel s försvarsminister Israel Katz har uttalat att landet söker USA:s godkännande för en omfattande militär operation mot Iran . Katz beskriver en plan för att "eliminera Khameinidynastin" och "bomba Iran till stenåldern" genom att rikta in sig på energianläggningar och kritisk infrastruktur.

Han hävdar att en sådan attack skulle "skaka Iran i grunden" och att Israel är redo att återuppta kriget. Israel Defense Forces (IDF) uppges vara fullt förberedda, både defensivt och offensivt, med tydligt definierade mål. Parallellt med detta har en anmälan gjorts till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) gällande Svenska Danssportförbundet. Anmälaren, Dermot Clemenger, hävdar att förbundet otillbörligen kontaktade internationella danssportorganisationer för att informera om en pågående rättsprocess mot honom i Sverige.

IMY avslutade dock ärendet utan vidare utredning, vilket Clemenger nu överklagar. Tidigare i mars uteslöts Clemenger som domare från en dansfestival på Island efter att "ny kritisk information" framkommit, men det är oklart om denna information härstammar från det Svenska Danssportförbundet. Utöver dessa händelser rapporteras om en man i Malmö som hotade att hoppa från ett fönster, vilket krävde polisens och räddningstjänstens insats. En trafikolycka på E4 i Linköping orsakade totalstopp i norrgående riktning, men ett körfält har återöppnats.

I Polen har en 58-årig kvinna dödats av en björn, och i USA har Donald Trump utfärdat nya hot mot Iran genom att beordra flottan att skjuta mot båtar i Hormuzsundet. Ett utbrott av matförgiftningar kopplat till Gobi Sushi i Lerum fortsätter att växa, med nu 330 rapporterade fall. Slutligen har regeringen i Tanzania offentliggjort att minst 518 människor dödades i protesterna efter presidentvalet i oktober förra året, en siffra som är lägre än vad oppositionen uppskattar





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Flygproblem, arbetsplatsolycka och spänningar kring IranNorwegian tvingades vända ett flyg på grund av en spricka i vindrutan. Lufthansa ställer in tusentals flyg. En arbetsplatsolycka har inträffat i Gävle. USA:s vicepresident JD Vance pausar resa till Islamabad kopplat till kärnenergiförhandlingar med Iran, samtidigt som spänningarna ökar. Aftonbladet uppmanar läsare att bidra med nyhetstips.

Read more »

Eskalerande spänningar i Mellanöstern: Iran svarar på attacker med motangreppUSA och Israel har attackerat Iran, vilket lett till döden av ayatolla Khamenei och en rad motattacker. Situationen är kritisk med hot om ytterligare eskalering och påverkan på globala marknader.

Read more »

Spänningar i Mellanöstern eskalerar – Iran svarar på attackerUSA och Israel har attackerat Iran vilket lett till motattacker och en eskalerande konflikt. Samtidigt rapporteras om strandsatta sjöfarare i Persiska viken och osäkra fredssamtal i Pakistan. Situationen är mycket spänd och utvecklingen följs noga.

Read more »

USA och Israel attackerar Iran – Iran svarar med motattackerUSA och Israel har attackerat Iran och dödat ayatolla Khamenei. Iran har svarat med motattacker mot Israel och andra länder. Fredssamtal i Pakistan är osäkra och USA kräver iranskt uran. Situationen är spänd och utvecklas snabbt.

Read more »

USA: Har bordat Irankopplad oljetanker – Senaste nytt om kriget mellan Iran, USA och IsraelSVT liverapporterar om konfliktens utveckling

Read more »

USA intensifierar åtgärderna mot Iran – Diplomati och spänningar i MellanösternAmerikanska styrkor genomför maritim avspärrning av iranskt oljefartyg. Samtidigt pågår diplomatiska samtal mellan Israel och Libanon, medan spänningarna i Gaza och Libanon fortsätter att eskalera. Trump hävdar att Iran stoppar avrättningar.

Read more »