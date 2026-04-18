Spänningar vid Hormuzsundet: Iran blockerar igen, Israel attackerar södra Libanon

Iran har återigen rapporterats ha blockerat trafiken i Hormuzsundet, medan Israel fortsätter med systematiska rivningar av bebyggelse i södra Libanon. USA:s president Donald Trump antyder samtidigt framsteg mot ett fredsavtal med Iran, men oenigheter kvarstår kring landets anrikade uran och avslutandet av blockader.

Trafiken i Hormuzsundet ska ha blockerats på nytt, enligt iranska statliga tv-kanalen Irib på X med hänvisning till landets militära högkvarter. Man påpekar att Iran i enlighet med ett avtal har gått med på att låta ett antal fartyg passera, men att USA inte har fullgjort sina åtaganden. Denna nya blockad kommer vid en tidpunkt då situationen i regionen är ytterst spänd.

Samtidigt rapporterar L'Orient-Le Jour att Israel systematiskt river bebyggelse i södra Libanon. Höga explosioner har hörts under natten, och den israeliska armén har detonerat sprängladdningar i bostadsområden i en lång rad orter under natten till lördag, enligt den libanesiska tidningen. Detta eskalerar ytterligare konflikten mellan Israel och Libanon, där den väpnade shiarörelsen Hizbollah är Israels motpart.

Israel och Libanons regering har, efter samtal med USA, ingått en vapenvila. Hizbollah har signalerat att de kan förhålla sig till eldupphör om Israel gör detsamma. När Iran-kriget bröt ut, besköt Iran-allierade Hizbollah återigen norra Israel, varpå Israel inledde nya anfall och en markinvasion. Hundratusentals människor har fördrivits som en följd av dessa sammandrabbningar.

USA:s president Donald Trump har kommenterat situationen och säger till pressen på Air Force One att han har fått ganska goda nyheter och att det verkar gå mycket bra i Mellanöstern när det gäller Iran. På frågan om vad han menar svarar han dock undvikande, men säger att det är något som borde hända och som han tror kommer att hända.

Parlamentets talman Mohammad Bagher Ghalibaf skriver på X att om blockaden fortsätter kommer Hormuzsundet inte att förbli öppet. Detta står i kontrast till Trumps påstående att Iran har gått med på att aldrig igen stänga sundet, och att blockaden mot iranska fartyg kommer att fortsätta tills ett fredsavtal nås. Iran meddelade tidigare på fredagen att sundet öppnats för alla kommersiella fartyg, men Ghalibaf upprepar landets krav på att passager måste koordineras med iranska myndigheter.

Världens rederier har reagerat med en försiktig optimism på nyheterna om att Hormuzsundet nu är öppet, rapporterar The Guardian. Danska rederijätten Maersk välkomnar beskedet, men konstaterar i ett uttalande att villkoren ännu är oklara och att vapenvilan kan skapa transitmöjligheter, men ännu inte ger fullständig maritim säkerhet. Tyska Hapag-Lloyd hoppas att deras fartyg ska kunna trafikera sundet så snart som möjligt och skriver att situationen väntas klarna de kommande dagarna.

Världens största hangarfartyg, USS Gerald R. Ford, har återvänt till Mellanöstern och befinner sig nu i Röda havet efter att ha tagit sig från Medelhavet genom Suezkanalen. För en dryg månad sedan tvingades fartyget, som deltagit i striderna mot Iran, till Kreta för reparation efter en brand ombord.

USA och Iran är enligt Donald Trump mycket nära ett fredsavtal, där han hävdar att det inte finns några stötestenar kvar som kan stjälpa ett avtal. Han uppger även på Truth Social att Iran har gått med på att aldrig mer stänga Hormuzsundet, men att USA:s sjöblockad mot Iran kommer att fortsätta tills parterna är 100 procent klara med fredsavtalet.

Från Iran är dock budskapet att parterna ännu står långt från varandra och att landets anrikade uran inte kommer att lämna landet. Esmaeil Baqaei, talesperson för Irans utrikesdepartement, säger till statlig tv att Irans anrikade uran inte kommer att överföras någonstans, vilket går emot Trumps påstående om att Iran har gått med på allt i samtalen med USA, inklusive att samarbeta för att hämta resterna av anrikade uran.

Ett 20-tal fartyg passerar dock för närvarande genom Hormuzsundet sedan Iran tidigare meddelat att passagen är öppen, vilket bekräftas av sjötrafikstjänster. Libanons president Joseph Aoun arbetar för att eldupphöret ska övergå till permanenta avtal och betonar att Libanon inte längre ska vara en bricka i någon annans spel eller en arena för andras krig, utan enad bakom en enda stat och en enda väpnad styrka som skyddar alla libaneser.





Trump tror på avtal med Iran, Israel stannar i LibanonUSA:s president Donald Trump indikerar möjligheten av ett möte med Iran under helgen och uttrycker optimism kring ett kommande avtal som kan sänka oljepriset och inflationen. Samtidigt meddelar Israels premiärminister Benjamin Netanyahu att israeliska trupper blir kvar i Libanon trots en vapenvila. Iranska medier rapporterar även att Google åter är tillgängligt i landet efter en 48-dagars paus.

Krig bryter ut mellan Iran, Israel och USA – vapenvila överenskommen i LibanonKonflikten mellan Iran, Israel och USA eskalerar med attacker och motattacker. USA:s president Donald Trump meddelar att en tio dagar lång vapenvila överenskommits mellan Israel och Libanon, trots rapporter om fortsatt beskjutning. Trump uppmanar även Hizbollah till återhållsamhet.

Konflikten eskalerar: Iran, Israel och Libanon involverade i sammandrabbningarEnligt uppgifter har USA och Israel attackerat Iran och dödat landets högste ledare Ayatolla Khamenei. Iran har svarat med motattacker mot Israel och luftangrepp mot närliggande länder. SVT liverapporterar om den eskalerande konflikten där civila i södra Libanon tvingas fly sina hem, trots en utlyst vapenvila. Spänningarna kvarstår med israeliska säkerhetsåtgärder och fortsatt oro för nya attacker.

Kriget mellan Iran, Israel och USA eskalerar – Vapenvila i LibanonUSA och Israel har attackerat Iran, vilket lett till dödandet av ayatolla Khamenei. Iran har svarat med motattacker, och landet rapporteras ha genomfört luftangrepp mot närliggande länder. SVT liverapporterar om den eskalerande konflikten. USA:s president Donald Trump hoppas på ett snabbt slut på kriget. Samtidigt har Hormuzsundet öppnats för kommersiell sjöfart under en vapenvila i Libanon, vilket påverkar oljepriset som faller markant. Många libanesiska invånare återvänder till sina hem i södra Libanon efter vapenvilan mellan Israel och Hizbollah, trots en osäker framtid.

