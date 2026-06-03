Spänningarna mellan Iran och USA ökar - nya attacker och hot om högt pris

Irans revolutionsgarde attackerar amerikanska baser i Kuwait och Bahrain som svar på USA:s attacker. USA svarar med attack mot Qeshm, och Iran beskjuter fartyg med amerikansk koppling. Retoriken trappas upp med hot om högt pris för att störa säkerheten i Hormuzsundet. Samtidigt fortsätter fredssamtal om kärnvapenprogram.

De senaste dagarna har spänningarna mellan Iran och USA eskalerat kraftigt. Iran s revolutionsgarde (IRGC) svarade på amerikanska attacker genom att beskjuta amerikanska militärbaser i Kuwait och Bahrain.

Som vedergällning riktade USA attacker mot den iranska ön Qeshm, som ligger strategiskt nära Hormuzsundet. Därefter besköt IRGC ett fartyg som de hävdar har kopplingar till USA. Hittills finns inga rapporter om personskador, men attackerna beskrivs som de allvarligaste sedan vapenvilan inleddes i april. Hormuzsundet är en kritisk passage för oljetransporter, och varje störning får globala ekonomiska konsekvenser.

Saudiarabien och Förenade Arabemiraten har uttryckt oro över utvecklingen, medan Ryssland uppmanat till återhållsamhet. Samtidigt har oljepriset stigit med över 5 procent på grund av oron för leveransstörningar. Experter varnar för att en fullskalig konflikt skulle kunna leda till en global recession. Retoriken mellan länderna har också hårdnat.

IRGC har utfärdat ett tydligt hot: USA kommer att få betala ett högt pris för att störa säkerheten i Hormuzsundet.

'Vi hade tidigare varnat för att om aggression inträffade skulle svaret bli annorlunda och kraftigare, och vi agerade därefter. Dessa svar bör tjäna som en läxa', meddelar revolutionsgardet. De tillägger att om USA återvänder till den militära arenan kommer typen av operation, stridens geografi och till och med vapnen som används att vara annorlunda. Detta signalerar en potentiell eskalering till en ny nivå av konflikt.

USA:s försvarsminister har svarat med att fördöma attackerna och lovat att skydda amerikanska intressen. Pentagon har placerat ut ytterligare stridsflygplan i regionen, och hangarfartyget USS Eisenhower har omdirigerats till Persiska viken. Analytiker menar att båda sidor spelar ett farligt spel där varje felaktig beräkning kan leda till krig. Trots de militära sammanstötningarna fortsätter de diplomatiska ansträngningarna.

Iranska medier rapporterar att fredssamtalen mellan Washington och Teheran pågår, och från båda sidor har det kommit uttalanden som tyder på att ett genombrott i kärnvapenförhandlingarna kan vara nära. USA:s utrikesminister Marco Rubio uppgav inför en senatskommitté att Iran möjligen är redo att förhandla om aspekter av sitt kärnvapenprogram som de tidigare vägrat att ens nämna. Detta sker bara månader efter att Iran hade avvisat sådana diskussioner.

Om en överenskommelse nås kan det minska spänningarna avsevärt, men läget är fortfarande mycket instabilt. Hormuzsundets säkerhet förblir en central fråga, och båda sidor verkar vara beredda att trappa upp konflikten om samtalen misslyckas. Internationella organisationer som FN har uppmanat till omedelbar nedtrappning, men hittills har inget av länderna visat tecken på att backa. Världssamfundet håller andan medan de diplomatiska och militära aktionerna fortsätter att utvecklas i en allt farligare riktning





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