Spänningen ökar: Trump nära avtal med Iran - Israel attackerar

USA:s president Donald Trump uppger att ett avtal om eldupphör med Iran är nära, samtidigt som Israel genomför omfattande attacker mot Hizbollah-mål i Libanon och Iran avfyrar missiler mot Israel. Flera döda i både Libanon och Gaza.

Spänningarna mellan Israel och Iran har eskalerat kraftigt under de senaste dagarna. USA:s president Donald Trump uppger i en intervju med Fox News att man kommit mycket nära ett avtal om eldupphör med Iran , något som skulle kunna undertecknas redan under måndag, tisdag eller onsdag.

Samtidigt uppger Trump till Axios att han kommer att ringa Israels premiärminister Benjamin Netanyahu för att säkerställa att avtalet inte äventyras av de pågående stridigheterna. Uttalandet kommer mitt i en våg av israeliska attacker mot Hizbollah-mål i Libanon och iranska missilangrepp mot israeliskt territorium. Israels militär rapporterar att Iran har avfyrat missiler mot Israel, och att flyglarm ljuder i flera regioner. En andra våg av missiler har även avfyrats, och Israels luftvärn arbetar intensivt för att stoppa attackerna.

Irans revolutionsgarde har i ett uttalande sagt att detta inte är ett engångsanfall utan början på en hel vecka av oavbrutna angrepp. Tidigare på söndagen lovade den iranska parlamentarikern Ebrahim Rezaei att Israel skulle få ett smärtsamt svar för sina attacker mot Hizbollah-mål i Libanon. Samtidigt har Israels säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir uttalat att Teheran måste brinna i natt, vilket ytterligare trappar upp retoriken.

Israels militär har även upptäckt ett omfattande tunnelsystem under den medeltida korsfararborgen Beaufort i Libanon, som nyligen erövrats av israeliska styrkor. Enligt ett uttalande från militären har tunnlarna använts av den terrorstämplade Hizbollahrörelsen och planerats samt finansierats med hjälp av Iran. Flera enheter från armén och underrättelsetjänsten arbetar nu för att säkra tunnelsystemet och befästa kontrollen över området, som beskrivs som en terrorhubb.

Attackerna mot Hizbollah-fästen i södra Beirut har lett till att två personer dödats och elva skadats, enligt uppgifter från libanesisk statlig media. Den israeliska militären uppger att målen i al-Dahiya var kopplade till Hizbollah och att attacken var ett svar på de angrepp som Hizbollah utfört mot Israel. På marken i Israel har skjutningar rapporterats på minst tre platser i centrala Israel, bland annat på en bensinstation i Kokhav Ya'ir nordost om Tel Aviv. Minst fem personer uppges vara skadade.

En misstänkt har neutraliserats och polisen söker efter ytterligare en gärningsman. I bosättningen Tzur Yitzhak har militären beordrat invånarna att stanna inomhus på grund av risk för terroristinfiltration. Även i Tzur Natan har en varning aktiverats. Säkerhetsminister Ben-Gvir kräver dödsstraff för gärningspersonerna.

Internationellt har amerikanska styrkor skjutit ned två iranska drönare, enligt USA:s regionala militärkommando Centcom. Tidigare under natten uppgav USA att man skjutit ned drönare på väg mot Hormuzsundet och attackerat iranska radaranläggningar. Iran svarade med robotangrepp mot amerikanska baser i Kuwait och Bahrain. Samtidigt har två israeliska soldater dödats i strid i södra Libanon, och Israels militär uppger att man attackerat omkring 150 mål som tillhör Hizbollah under de senaste två dagarna.

Målen inkluderar vapenlager, militära ledningscentraler och avfyrningsramper. På Gazaremsan har minst nio personer dödats i israeliska angrepp under lördagen, enligt vittnen och den civila räddningstjänsten som lyder under Hamas. Sjukhuset al-Shifa bekräftar dödsfallen. Israels militär hävdar att angreppen var riktade mot terrorister.

Ytterligare en person dödades i staden Gaza på lördagskvällen. I en räd i Khan Yunis-området dödades en person. Den upptrappade konflikten visar inga tecken på avmattning, och Trumps utspel om ett avtal med Iran ses som ett försök att dämpa spänningarna, men samtidigt fortsätter stridigheterna på flera fronter





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