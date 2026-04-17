Spänt läge i Mellanöstern: Krigshot och diplomatiska ansträngningar

Konflikten mellan Iran och Israel eskalerar med dödliga attacker och motåtgärder som hotar global sjöfart. Internationella samfundet mobiliserar för att förhindra en fullskalig konflikt och säkra viktiga handelsvägar, medan civila drabbas hårt.

Spänningarna i Mellanöstern har nått en ny kritisk nivå efter uppgifter om att USA och Israel har genomfört attacker mot Iran, vilket resulterat i dödandet av landets högste ledare, ayatolla Khamenei. Den iranska regimen har svarat med intensiva motattacker mot bland annat Israel samt utfört luftangrepp mot en rad närliggande länder. Denna dramatiska utveckling har fått SVT att liverapportera om krigets fortgående förlopp och dess potentiella konsekvenser för den globala säkerheten.

Irans utrikesminister, Abbas Araghchi, har meddelat att Hormuzsundet nu är helt öppet för all kommersiell sjöfart. Detta sker i enlighet med en överenskommelse om vapenvila i Libanon. Passagen av fartyg kommer att ske via en samordnad rutt som redan har tillkännagivits av Irans islamiska republiks hamn- och sjöfartsorganisation. Irans hot om att återigen stänga Hormuzsundet om den amerikanska blockaden mot iranska fartyg och hamnar fortsätter kvarstår, enligt en iransk tjänsteman som talat med iransk statlig media. Donald Trump har, trots att Hormuzsundet nu tycks vara öppet, betonat att USA:s blockad kommer att fortsätta tills en överenskommelse nåtts.

SVT:s ekonomikommentator Alexander Norén beskriver öppnandet av sundet som mycket goda nyheter för ekonomin, men varnar för att marknaden inte är helt övertygad om att faran är över. Enligt Norén hade marknaden reagerat starkare och oljepriset sjunkit mer om en fullständig övertygelse om fred rått. Han betonar att även om öppnandet är ett positivt första steg, kommer effekterna av stängningen att hålla energipriserna markant högre än tidigare.

Samtidigt rapporteras att minst 2294 personer har dödats och över 7500 skadats i israeliska attacker i Libanon sedan den 2 mars, enligt uppgifter från Libanons hälsodepartement. Trots dessa siffror, uppgav Donald Trump på fredagen att Israel inte längre kommer att bomba Libanon. Paradoxalt nog rapporterades en person ha dödats i en israelisk drönarattack i södra Libanon samma fredag, enligt sjukhuskällor. I staden Nabatieh i södra Libanon vittnar invånare som återvänt till sina hemstäder om att deras hem blivit obeboeliga efter de omfattande attackerna. Mer än 1,2 miljoner människor har flytt sina hem i södra Libanon sedan den 2 mars, efter att Hizbollah angripit Israel som vedergällning för kriget mot Iran, vilket ledde till Israels omfattande motattacker. Efter vapenvilan mellan Israel och Hizbollah har långa köer av människor som återvänder till södra Libanon observerats. Israel har uttryckt en önskan att etablera en säkerhetszon i gränsområdet söder om Litanifloden och har indikerat att deras militära styrkor kommer att stanna kvar under den tio dagar långa vapenvilan. Trots detta, bara timmar efter att vapenvilan trädde i kraft, har bron återställts för trafik och videoklipp visar långa karavaner av återvändare som gör segergestik när de passerar över bron.

Internationellt har ansträngningarna att hantera krisen intensifierats. Representanter från ett 40-tal länder har samlats för att diskutera läget i Hormuzsundet. Frankrike och Storbritannien planerar att leda en internationell insats för att skydda den fria passagen i sundet, så fort omständigheterna tillåter. Insatsen är under planering och flera länder har erbjudit sig att bidra med resurser, enligt uppgifter från Keir Starmer. Ett planeringsmöte kommer att äga rum i London nästa vecka. Sveriges statsminister Ulf Kristersson har deltagit i diskussioner med andra europeiska ledare, inklusive Frankrikes president Emmanuel Macron och Storbritanniens premiärminister Keir Starmer. Kristersson beskriver situationen som allvarlig och betonar att Sverige är redo att bidra, efter en permanent vapenvila, för att säkra fri passage genom sundet. Han framhåller att fri sjöfart är en global angelägenhet som berör alla.

Eftermiddagens besked om att Hormuzsundet kommer att vara öppet för all kommersiell sjöfart, så länge vapenvila råder i Libanon, har gett tydliga avtryck på aktiemarknaden. Oljepriset har fallit med drygt 8 procent och ett fat Brent-olja kostar nu omkring 91 dollar.





Retorisk tennismatch mellan Teodorescu Måwe och Holmberg om Iran och MellanösternDebatten mellan KD:s EU-parlamentariker Alice Teodorescu Måwe och SVT:s programledare Anders Holmberg i 30 minuter beskrivs som en spännande duell liknande en klassisk Wimbledon-match. Samtalet kretsade kring Irans krig mot USA och Israel, möjligheten till regimskifte, och skillnader i retoriska stilar mellan Sverige, USA och Mellanöstern. Teodorescu Måwe försvarade sin ståndpunkt om säkerhet och kritiserade FN:s roll.

