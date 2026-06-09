Spänt läge mellan Israel och Iran: Drönarattacker, blockader och diplomatiska påtryckningar

En sammandrag av de senaste händelserna mellan Israel och Iran, inklusive militära attacker, blockader och internationella påtryckningar. Artiklaren täcker drönarattacker från Yemen, Israels förberedelser för-attack mot Iran, USA:s ingripande, blockad av iranska hamnar och de pågående förhandlingarna om eldupphör.

Det har rapporterats om en serie händelser mellan Israel och Iran, inklusive drönarattacker och militära svar. Enligt israeliska militära källor avfyrades driftar från Jemen mot Israel på måndagskvällen.

Flygvapnet i staden Eilat aktiverades, och drönarna nedsköts av det israeliska luftförsvaret. För övrigt uppger Iran att en av Teherans flygplatser har öppnats på nytt efter att ha varit stängd under konflikten. Flygplatsen stängdes efter Irans robotangrepp mot Israel och Israels svarattack. Den återöppnades i april efter flera veckors stängning under kriget.

På sivlinjer har USA attackerat en oljetanker utanför Oman, enligt militärkommandot Centcom. Fartyget, som var flaggat från Palau, skulle ha försökt bryta mot den amerikanska blockaden och närmade sig en iransk hamn. Blockaden inleddes den 17 april som svar på att Iran stängde Hormuzsundet. Hittills har sju fartyg beskjutits och 134 omdirigerats.

Under de senaste timmarna har Israel förberett en ny stor attack mot dussintals känsliga mål i Iran. Dessa planer stoppades dock efter att USA:s president Donald Trump ringde Israels premiärminister Benjamin Netanyahu och bad honom avbryta operationen. Källor anger att fem länder i regionen har kontaktat Trump och bett honom pressa Israel för att sätta stopp för ytterligare eskalation. Det visar på ett strategiskt kluvet mellan USA och Israel.

En amerikansk källa säger att Netanyahu behöver kriget för politisk överlevnad i Israel medan Trump behöver avsluta kriget för sin politiska framtid i USA. Efter samtal och påtryckningar från Trump har Israel beslutat att pausera attackerna mot Iran, enligt källor. Det tillfälliga uppehållet är knutet till att Iran också upphör med sina attacker. Israels militära operation i södra Libanon kommer enligt källor att fortsätta.

Om Hizbollah inte upphör med attackerna mot israeliska samhällen är Israel beredd att rikta in sig på Beiruts södra förorter. Irans militär kommando har meddelat att man också kommer att pausera sina attacker mot Israel, men varnar för att de kan återupptas som svar på attacker mot Iran eller södra Libanon. På lång sikt, rapporterar Iran, kommer Hormuzsundet att öppnas igen men med en avgift för fartyg som passar. Avgiften ska bestämmas av Iran och Oman.

Dessutom har en kemifabrik i Khuzestan-provinsen i Iran, Karun Petrochemical Company, träffats av en israelisk projektil enligt iranska media. Israels militär har också meddelat att Iran har avfyrat flera nya robotar mot Israel efter söndagens anfall. Flyglarm aktiverades i Jerusalem, Beersheba och på Ben Gurion-flygplatsen. Irans revolutionsgarde har riktat in sig på högkvarter för terrorgrupper i Irak.

Den iranska regeringen anklagar beväpnade kurdiska grupper för att samarbeta med västerländska eller israeliska intressen och klassar dem som terrororganisationer. Trots vapenvilan som trädde i kraft den 8 april har Iran återkommande attackerat dessa grupper. Lokala myndigheter i Saudiarabien hörde flyglarm under måndagsmorgonen, men Saudiarabien meddelade sedan att faran för robotar var över. Israels militärchef, Eyal Zamir, lovar att militären kommer att attackera Iran när de får order.

Han säger att militären kommer att angripa fienden med kraft så snart de får grönt ljus. Detta uttalande kom efter att Iran avfyrat robotar mot Israel, de första angreppen från Iran sedan vapenvilan blev gällande. President Trump har också sagt att man är väldigt nära ett avtal om eldupphör med Iran, möjligt att undertecknas inom de närmaste dagarna





dagensnyheter / 🏆 7. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Israel Iran Konflikt Drönar Attacker USA Blockad Hormuz Sund Diplomatiska Förhandlingar

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Israel: Terrortunnlar under Beaufort – Senaste nytt om kriget mellan Iran, USA och IsraelSVT liverapporterar om konfliktens utveckling

Read more »

Iran och Israel i ny våg av konfrontation - explosioner hörs över IranExplosioner rapporteras i Iran samtidigt som robotattacker och flyglarm skakar Mellanöstern. Israels militär lovar vedergällning, medan USA försöker medla i en allt mer spänd situation.

Read more »

Israel och Iran i eskalation: Missilattack mot kemifabrik, flygalarm och skjutningar i IsraelEtt ärende om den eskalerande konflikten mellan Israel och Iran inklusive en missilattack mot en iransk kemifabrik, flera vågor av robotar mot Israel, skjutningar i centrala Israel och amerikanska nedslutningar av iranska drönare. Reportage om militära reaktioner, politiska statement och humanitära konsekvenser.

Read more »

USA och Israel attackerar Iran - dödar Khamenei, nya robotattacker mot IsraelDen 28 februari 2026 har USA och Israel inlett en attack mot Iran och dödat ayatolla Khamenei. Iran svarade med robotattacker mot israeliska flygbaser och en petrokemisk anläggning. Världen väntar på fredsavtalet mellan USA och Iran, där blockaden av Hormuzsundet är centralt. SVT följer utvecklingen i sin liverapport.

Read more »