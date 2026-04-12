Spara på vattnet: Extrema vattennivåer i södra Sverige kräver åtgärder

Efter två nederbördsfattiga vintrar och vårar är vattennivåerna i södra Sverige kritiskt låga. Sydvatten uppmanar invånare att spara på vattnet och ger konkreta tips. Samtidigt rapporteras om tidig snösmältning i norr.

Vi har länge tagit tillgången på rent vatten för given, men de senaste årens vädermönster utmanar denna föreställning. Efter två nederbördsfattiga vintrar och vårar i södra Sverige har de stora vattenmagasinen nått kritiska nivåer. Sandra Nordström från kommunägda Sydvatten , som förser 17 skånska kommuner med dricksvatten, betonar vikten av att spara på vattnet. Vombsjön och Bolmen, som är avgörande för regionens vattenförsörjning, upplever extrema låga vattennivåer.

Situationen är ansträngd och de historiskt låga nivåerna i vattenmagasinen kräver åtgärder för att säkerställa en hållbar vattenförbrukning. Nordström konstaterar att vi i Sverige använder cirka 140 liter vatten per person och dygn, medan konsumtionen i Danmark ligger på 100 liter. Detta understryker att det finns utrymme för förbättringar och att vi behöver omvärdera våra vattenvanor för att möta de nya utmaningarna. Utöver västra Skåne påverkas även östra Skåne, där grundvattentillgången från stora magasin minskat. Henrik Wester, kommunikatör på tekniska förvaltningen i Kristianstad kommun, uttrycker en oro över den negativa trenden och påpekar att även om det fortfarande finns en god tillgång på vatten, är det viktigt att vidta förebyggande åtgärder. På Gotland har man liknande problem och uppmanar invånarna att spara på vattnet, vilket visar på en bredare regional utmaning.\Samtidigt som södra Sverige kämpar med vattenbrist, ser situationen annorlunda ut i norra Sverige. Eva Hellstrand, hydrolog på Sveriges geologiska undersökning (SGU), rapporterar att snösmältningen pågår ovanligt tidigt, vilket leder till en god påfyllnad i både stora och små vattenmagasin. För de små magasinen, som fylls och töms snabbare, är tidpunkten för snösmältningen avgörande för sommarens vattenförsörjning. För de stora magasinen, som kan lagra större mängder vatten, är den totala nederbördsmängden viktigast. Trots den positiva utvecklingen i norr, varnar Hellstrand för kommande utmaningar. Hon förutspår en varmare och torrare period med ökad extremväderlek, vilket gör det svårare att planera och förutse vattenförsörjningen. Hon noterar dock att flera kommuner och producenter verkar vara mer förberedda än tidigare, med tanke på erfarenheterna från sommartorkan 2018. Att hantera vattenresurser kräver en nationell strategi som tar hänsyn till regionala skillnader i nederbörd och temperatur och att skapa robusta system för att förutse och hantera förändringar. \Att spara vatten i vardagen är avgörande för att mildra effekterna av vattenbrist. Flera enkla åtgärder kan göra stor skillnad. I köket bör diskmaskinen fyllas helt och eco-program väljas. Att stänga av vattnet medan man borstar tänderna eller rakar sig är en självklarhet. Att duscha kortare tid är en effektiv metod för att spara vatten; varje minut du minskar duschtiden kan du spara cirka 12 liter vatten. Att undvika bad i badkar och installera snålspolande duschmunstycken är också bra åtgärder. Vid biltvätt är det viktigt att välja biltvättar som återanvänder vattnet, vilket minskar vattenförbrukningen. Genom att implementera dessa enkla tips kan hushållen bidra till en mer hållbar vattenanvändning och hjälpa till att säkra vattenresurserna för framtiden. Sammanfattningsvis är det viktigt att vi alla tar ansvar och vidtar åtgärder för att minska vår vattenförbrukning. Detta inkluderar att vara medvetna om vår vattenanvändning, att anpassa våra vanor och att stödja initiativ som främjar hållbar vattenförvaltning





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Åberg lyfte efter raset – men många slag efterLudvig Åberg lyfte efter raset på den första rundan av US Masters. 26-åringen gick den andra ronden på två under par och ligger totalt på…

Read more »

Insändare: Sverige bör markera mot Trump och RuttePer Kågeson skriver i en insändare att Sverige bör följa Spanien och Tyskland och tydligt säga nej till att ställa upp på USA:s och Israels sida i ett eventuellt Irankrig. Han kritiserar regeringens undvikande av ett tydligt ställningstagande och ifrågasätter Mark Ruttes syn på Natos förpliktelser.

Read more »

LA-svensken utlämnad till SverigeJag är nyhetsreporter på Expressens nyhetsdesk. Jag jobbar med alla typer av nyheter, alltifrån blåljus till Trump, till förändringar i styrräntan och kräkkaos på semestern. Framförallt skriver jag om det som händer här och nu. Jag brinner lite extra för utrikes, ekonomi och berättande som har människan i fokus.

Read more »

Gräsbränder och hög brandrisk i stora delar av SverigeSMHI varnar för hög brandrisk i stora delar av landet på söndagen efter flera gräsbränder under lördagen. Riskområden omfattar Götaland, Svealand, delar av södra Norrland, norra Norrlands kustland, samt Öland och Gotland. Åtgärder vidtas för en skärmflygare som kraschat och Viktor Gyökeres mål var inte tillräckligt för Arsenal.

Read more »

– Tilde de Paula Eby sidekick i ”Sverige live”Jag är reporter på Expressens nöjesredaktion där jag jobbar på kvällsskiftet. Mitt fokus ligger på breaking-nyheter inom nöjesvärlden, vilket ofta kombineras med längre intervjuer med kända nöjesprofiler. Det finns många intervjuer med artister, skådespelare och influencers som blivit minnesvärda för mig.

Read more »

Malte Sandgren, 19, omkom i kanotolyckaMalte Sandgren, 19, omkom efter en kanotolycka på Skavenäsasjön. Han försvann efter att kanoten kantrat och hittades efter sex dagars sökande. Hans morbror berättar om Maltes planer inför framtiden och saknaden efter honom.

Read more »