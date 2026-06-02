Spekulationer om Irans ledare och fortsatt spänning i Mellanöstern

Den här rapporten samlar flera utvecklingar kring Mellanöstern: osäkerheten kring Irans högste ledare, USA:s förhållning till sanktioner och kärnenergiförhandlingar, samt det fortsatta våldet mellan Israel och Hizbollah i Libanon och dess konsekvenser för sjöfarten och den internationella fredsinsatsen.

Irans högste ledare ayatollah Mojtaba Khamenei har inte synts offentligt sedan hans far, den tidigare landets ledare ayatollah Ali Khamenei, avled i början av kriget.

Denna frånvaro har väckt spekulationer om Khameneis hälsotillstånd och hans faktiska ledarskap i Iran. USA:s utrikesminister Marco Rubio uttrycker i kommentarer på tisdagen sin övertygelse om att Irans högste ledare lever och börjar återta en mer aktiv roll i Tehran. Han påpekar att det finns tecken på en ökad engagemang på olika plan. Samtidigt har USA:s förhandlingsgrupp inte erbjudit några sanktionslättnader i utbyte mot att Iran återöppnar sundet Hormuz, enligt Rubios uttalanden till Reuters.

Eventuella lättnader skulle i stället vara kopplade till framsteg i frågor om Irans kärnenergiprogam. Rubio antyder att sådana förhandlingar kan ta flera månader. Efter de amerikansk-israeliska attackerna mot Iran den 28 februari har sundet Hormuz, genom vilket en betydande del av världens oljeekonomi rör sig, varit nästan helt stängt, vilket drar med sig globala oljepriser och ekonomisk osäkerhet. Iran har indikerat en villighet att diskutera delar av sitt kärnenergiprogram som tidigare var oantastliga, enligt Rubio.

Han understryker dock att detta inte är en garanti för ett slutgiltigt avtal mellan de två länderna. Vita husets huvudsakliga mål med konflikten är att förhindra att Iran utvecklar kärnvapen, medan Iran hävdar att programmet endast har fredliga syften. Under tisdagen möts israeliska och libanesiska representanter i Washington DC för samtal, rapporterar CNN. Delegationerna består av respektive lands ambassadör i USA och mötena leds av biträdande nationella säkerhetsrådgivare.

Samtidigt fortsätter Israel med militära attacker i södra Libanon och den libanesiska gruppen Hizbollah svarar med raketattack. Trots att USA:s president Donald Trump tidigare påstått att parterna kommit överens om etteldstopp, pågår våldsamheterna. Ett fartyg ägt av rederiet MSC的攻击ades mot havet, enligt rapporten, med kryssningsmissiler som tros ha avfyrats av Irans revolutionsgard. Besättningen lyckades evakueras utan rapporterade skador.

Israleiska attacker i Libanon har därvidafått minst fyra dödsoffer, inklusive två syriska medborgare, och två libanesiska soldater skadades. Vissa rapporter visar på ett återkommande valdsspår mellan USA och Israel efter att Trump enligt källor kallade Netanyahu för galen i ett telefonsamtal, där presidenten krävde ett slut på planerade bombardemanger av Beirut. Likväl hävdar Israel att dess militära strategi är oförändrad.

Internationellt kräver FN:s generalsekreterare António Guterres att en fredsbevarande FN-styrka i Libanon förlängs efter sitt nuvarande mandat, med förslag på nytt omfattande uppdrag med mellan 2 000 och över 5 500 soldater för att övervaka vapenvilan och stödja den libanesiska armén





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