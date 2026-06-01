Spelarnas frånvaro från eftermatchens mixade zon väcker stark kritik efter förnedringen mot Norge

Efter den förnedrande förlusten mot Norge missade flera spelare, bland dem Daniel Svensson och Herman Johansson, den traditionella mixade zonen. Beslutet har lett till hård kritik och diskussion om lagets rutiner inför VM.

Efter den hårda förnedringen av Sverige i den senaste landskampen mot Norge har en intensiv debatt blossat upp i den svenska fotbollsvärlden. Det har länge varit en oskriven regel att alla spelare som får speltid i en landskamp samlas i den så kallade mixade zonen efter slutsignalen, där de får möjlighet att återhämta sig, diskutera matchen och svara på pressens frågor.

Detta år var dock många av de som klev in på planen inte med på den traditionella eftermatchrutinen. Av de tjugo spelare som fick speltid någonsin under mötet med Norge gick endast ett dussin vidare till den blandade zonen. De två mest omtalade fallen var Daniel Svensson och Herman Johansson, två unga talanger som båda hade hoppats på att stärka sina chanser inför den kommande VM-premiären.

Deras frånvaro från zonen har lett till en våg av kritik i svensk media, där många har ifrågasatt lagledningens beslut och spelarnas professionalism





