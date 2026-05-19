Säsongens sista omgång innebär att tränaren Roberto de Zerbi och hans spelare fokuserar på att vinna istället för att förlora. Richarlison reducerade med fyra minuter kvar i matchen mot Roberto de Zerbis gäng, som såg ut att ha en sista chans till seger. Madrid James Maddison, en nyckelspelare som nyligen återvände from en skada, arbetade hårt på planen, särskilt mot slutet av matchen. Trots den pinsamma situationen, där laget befinner sig, arbetar Maddison och hans lagkamrater på att vinna för sin stolthet, eftersom de vet att de kommer att behöva supportersupport.

Nu är det vinna eller förlora som gäller i säsongens sista omgång. Spelarna i Tottenham höjde energin mot slutet av matchen, och Richarlison reducerade med fyra minuter kvar.

Mer än så kom inte Roberto de Zerbis gäng, även om det såg bättre ut när James Maddison hoppade in. - Men jag kan inte spela honom mer än 20-25 minuter. Jag är inte läkare och måste följa deras råd, säger tränaren och hänvisar till att Maddison nyligen kom tillbaka från en svår skada. - Vi kommer att stå starka till säsongens sista minut.

På söndag är Tottenhams final, den viktigaste matchen. Nu spelar vi för något större än en titel, vi spelar för vår stolthet och dignitet, säger de Zerbi. James Maddison talade klarspråk i Sky när han förklarade vad som måste till på söndag. - Det är pinsamt att vi befinner oss i den här situationen.

Vi kommer att behöva våra supportrar, som var otroliga i kväll. Jag vet, eftersom jag har levt i Tottenham de senaste 45 dagarna. Passion och personlighet kommer alltid variera eftersom människor är olika, men de jobbar alla väldigt hårt, säger han





