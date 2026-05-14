Sony och Marvel continue to tease fans with small teasers, such as bread crumbs, leading them closer to the movie theaters on July 31. Brad Pitt and a dog battle through the wilderness in the upcoming thriller. The countdown is on. With two and a half months left until the premiere of "Spider-Man: Brand New Day", the release of clips and posters is not expected to decrease. Today, for example, a short video can be shared about the production of the spectacular action scenes. Spider-Man himself, Tom Holland, and director Destin Daniel Cretton talk about how it felt to film the opening sequence. After that, a new and stylish poster in its simplicity. Peter Parker in his Spider-Man suit, without a mask, but with a jacket over. It says something about how everyday and down-to-earth our superhero is. Sure, it's not the most exciting of revelations, but it's nice to have a little bit of small stuff along the way to make it easier to hold out until the premiere. In "Spider-Man: Brand New Day", four years have passed since Doctor Strange erased Peter Parker's existence from the world. Now he lives a secret superhero life as Spider-Man in his beloved New York City, with a strange wave of crime and an even stranger change in his super powers. The best horror film of the year overwhelmed me. Gillian Anderson's bizarre slasher is drawing attention in Cannes: "Orgasm embodied". Now on SVT Play: Spicing from the first second in a new British crime drama. "One of the best trailers I've ever seen" - the new animated film is praised directly

Sony och Marvel fortsätter att bjuda på smått och gott, som brödmulor att leda oss fram till biograferna den 31 juli. Brad Pitt och en hund kämpar sig genom vildmarken i höstens thriller.

Nedräkningen är i full gång. Med två och en halv månad kvar till premiären av "Spider-Man: Brand New Day" lär inte släppet av klipp och posters minska. Idag kan vi till exempel dela med oss av ett en kort video om produktionen av de storslagna actionscenerna. Spider-Man själv, det vill säga Tom Holland, och regissören Destin Daniel Cretton pratar om hur det kändes att filma bland annat öppningssekvensen.

Därefter har vi en ny och sedvanligt stilig poster i all sin enkelhet. Peter Parker i sin spindeldräkt, utan mask, men med en jacka över. Den säger något om hur vardaglig och jordnära vår superhjälte faktiskt är. Visst, det är kanske inte de mest spännande av avslöjanden, men det är trevligt med lite smått och gott utmed vägen så att det blir lättare att hålla ut till premiären.

I "Spider-Man: Brand New Day" har det gått fyra år sedan Doctor Stranges fick hela världen att glömma bort Peter Parkers existens. Nu lever han ett anonymt superhjälteliv som Spider-Man i sitt älskade New York City, med en märklig våg av brottslighet och en ännu märkligare förändring av hans superkrafter. Årets bästa skräckfilm golvade mig totalt. Gillian Andersons bisarra slasher väcker uppmärksamhet i Cannes: "Orgasmen förkroppsligad".

Nu på SVT Play: Spänning från första sekund i nytt brittiskt kriminaldrama.

"En av de bästa trailers jag någonsin sett" – nya animerade filmen hyllas direk





