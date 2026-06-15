Spider-Man: Brand New Day - Nya detaljer om uppföljaren

Ny synopsis och en hemlighet om filmens skurk släpptes redan innan biljettförsäljningen börjar. Filmen får svensk premiär den 31 juli.

Nu börjar vi räkna ned veckorna till premiären av sommarens stora Marvelfilm, Spider-Man: Brand New Day . På onsdag släpps biljetterna men redan nu får vi nya detaljer kring uppföljarens annars hemlighetsfulla handling.

Filmens officiella synopsis lyder: Det är en helt ny dag för Peter Parker. I en värld som inte längre minns honom bekämpar han brott som Spider-Man. Men pressen att se sina vänner går vidare utan honom gör att något inom Peter förändras. Samtidigt är det en förändring som kan vara enda möjligheten att rädda staden och de han älskar från.

Världen må ha glömt Peter Parker. Men han har inte glömt dem. Det mesta vet vi sedan tidigare. Världen har glömt att Peter Parker är Spider-Man och inte ens hans gamla vänner vet vem han är.

Det bäddar för en spännande utmaning för vår hjälte. Men den nya detaljen här är en fiende som ingen ens kan se. En lång rad skurkar är redan bekräftade - Frågan är: kan det vara Jean Grey som kliver in som filmens stora skurk? X-Men-mutanten kan använda sina krafter för att hålla sig osynlig, och det spekuleras redan att det är Jean som. Spider-Man: Brand New Day får svensk premiär 31 juli





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