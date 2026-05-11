Spiltans årsstämma: Förväntade inslag och en mötesplats för aktieägare

Spiltan Invests årsstämma skiljer sig från den traditionella mallen genom att bjuda på en formell del tillsammans med seminarier, mingel, fika, underhållning, frågestund och lunch. Syftet är att skapa en mötesplats för aktieägare att ta del av insyn, dialog och gemenskap med bolaget.

På Nya Cirkus på Djurgården börjar upplevelsen ofta innan ridån går upp. Den finns i sorlet i foajén, i rörelsen mellan salong och servering, i pauserna då publiken hinner vända sig mot varandra snarare än mot scenen.

Just den känslan av gemenskap står i centrum den 9 maj då Spiltan Invests aktieägare kommer att fylla huset för en bolagsstämma som avviker från den traditionella mallen. Det kommer att märkas redan på morgonen när dörrarna öppnas för smörgås, mingel och möten med portföljbolagen. Sedan följer seminarier om Spiltan Fonders nya fond ’Spiltan Europafond Investmentbolag’ och potentialen i Spiltan Invests portfölj, fika, underhållning, frågestund och lunch. Först därefter väntar den formella delen med beslut.

– Vi brukar lite skämtsamt kalla det Sveriges trevligaste årsstämma, men det ligger faktiskt något i det. Det är en dag där Spiltans aktieägare inte bara får insyn i bolaget, utan också möjlighet att möta likasinnade och oss i teamet. Dessutom bjuder dagen på uppskattade inslag som seminarier, lunch och underhållning, säger Elin Castlin, kommunikationsansvarig.göra något annat av bolagsstämman än en snabb genomgång av dagordningen. Årsredovisningen ska läggas fram, styrelsen väljas och rösterna räknas.

Men dagen ska också ge utrymme för samtal, frågor och möten med portföljbolagen. Det är en ägarsyn som har följt med sedan bolaget var betydligt mindre. Spiltan började som en aktiesparklubb för ett studentgäng som pluggade industriell ekonomi i Linköping. Det första satsade kapitalet var 40 000 kronor.

När Spiltan blev aktiebolag 1986 uppgick kapitalet till 200 000 kronor. Sedan dess har bolaget vuxit till ett investmentföretag med investeringar i såväl onoterade som noterade svenska tillväxtföretag. För närvarande värderas portföljen till cirka 7,5 miljarder kronor och aktien har omkring 20 000 ägare. – För oss handlar årsstämman inte bara om formalia, utan om att skapa en mötesplats.

Oavsett om du är ny aktieägare eller har varit med sedan start är du välkommen, säger Elin Castlin.och grundare, är årsstämman ett bra sätt att korta ned avståndet mellan aktíkagarna och bolaget. – När vi startade Spiltan Invest var det i en mycket mindre skala, men med en stark tro på ett nära samarbete med våra aktieägare. Den andan lever kvar, och årsstämman är kanske det tydligaste uttrycket för just den gemenskapen, säger han.

Årets formella del har gott om klassiska stämmofrågor: styrelseval, revisor, ersättningar, återköp av egna aktier, personaloptionsprogram och ett utdelningsförslag på totalt fyra kronor per aktie. På många bolagsstämmor hade det varit själva huvudnumret. På Cirkus kommer besluten först efter en förmiddag där ägarna redan hunnit möta bolaget, ställa frågor och prata med varandra över lunch.

– Det är lätt att tänka att en årsstämma bara är siffror och beslut, men på Spiltan vill vi att den även ska präglas av inspiration, lärande och gemenskap. Sedan start har man på Spiltan sett aktieägarna som långsiktiga partners, och det är något som är givet än idag, säger Per H Börjesson





