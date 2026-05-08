Spiondrama, skandaler och rekord: Sportens hetaste nyheter denna vecka

En sammanfattning av veckans mest uppmärksammade händelser inom sporten, från kontroversiella incidenter till historiska återkomster och nya rekord. Läs om Middlesbroughs tränare Kim Hellbergs spiondrama, Real Madrids interna strul, Buffalo Sabres comeback och mycket mer.

Middlesbroughs tränare Kim Hellberg har hamnat i en kontroversiell situation inför playoff-matchen mot Southampton i Premier League. Klubben har anmält händelsen till FA, vilket har skapat stor uppmärksamhet i den brittiska fotbollsvärlden.

Samtidigt har Real Madrid-spelarna Aurélien Tchouaméni och Federico Valverde varit inblandade i en allvarlig incident under träning, där Valverde tvingades till sjukhus efter en hård kollision. I NHL har Buffalo Sabres efter 15 års frånvaro återvänt till slutspel, vilket har väckt stor entusiasm bland fansen. Ett viralt fenomen som kallar sig Blade Gang har blivit symbolen för stadens längtan efter slutspelshockey.

I tennisvärlden har prispengarna vid Franska mästerskapen blivit en het fråga, där flera stjärnor hotar med bojkott efter att de delat på 670 miljoner kronor. Mats Sundin, legendarisk ishockeyspelare, fick nyligen drömbesekedet att Toronto Maple Leafs får välja etta i sommarens NHL-draft, vilket fick honom att le brett. Metgalan i New York lockade flera sportstjärnor, bland annat Armand Duplantis och hans fru Desiré Inglander, där biljetterna kostade över 900 000 kronor enligt New York Times.

Franske cykelstjärnan Paul Seixas, 19 år, kommer att delta i Tour de France i sommar, vilket gör honom till den yngsta deltagaren på 89 år. Oscar Lindberg, som nyligen utsågs till SHL:s MVP, gjorde ett märkligt misstag i den fjärde SM-finalen mot Rögle, vilket Jonas Andersson beskriver som det märkligaste han sett i SHL på lång tid. OG Anunobys straffkast och det efterföljande bråket mellan spelarna har blivit en het diskussion, där till och med en domare föll till marken.

Kung Carl XVI Gustaf fyller 80 år, och SVT Sport har sammanställt några av hans mest minnesvärda sportögonblick. FIFA har infört en ny regel som förbjuder spelare att hålla för munnen under samtal med motståndare, efter skandalen med Gianluca Prestianni och Vinicius Junior. 14-åriga Melanie Doggett har blivit friidrottsvärldens nya underbarn efter att ha satt en supertid på 100 meter, vilket har hyllats av experter som Vebjørn Rodal.

Ovanliga bilder från MLS-matchen mellan LA Galaxy och Real Salt Lake City, där Marco Reus gick in på planen med en tre månader gammal bebis, har väckt stor uppmärksamhet. Sirius toppar allsvenskan efter sin fjärde raka seger, och lagkaptenen Henrik Rönnlöf Castegren firade med en obscen gest. Under LPGA-tävlingen i Los Angeles dök en prärievarg upp på golfbanan och försökte sig på en fräck kupp, vilket beskrivs som otroligt.

Stavhopparen Armand Duplantis, som utsågs till världens bäste idrottare av Laureus World Sports Award förra året, var nominerad igen men denna gång gick priset till tennisspelaren Carlos Alcaraz. Handbollsmatchen mellan HK Malmö och Ystads IF bröts plötsligt när Roland Månsson, 63, glömde stänga av lyset på sin permobil. Jesper Wallstedt fick en överraskning när han såg sitt namn på tröjan under nattens match med Minnesota, där någon hade spelat honom ett spratt.

Nikita Haikin, född i Israel och med ryskt, israeliskt och brittiskt medborgarskap, har haft en mardrömsstart som norsk medborgare efter att ha släppt in fem bollar i matchen mot Viking Stavanger. Jay Rawe blev den förste skidåkaren i sitski att klara en flair, ett trick där man gör en bakåtvolt med 180 graders rotation i luften. NHL-laget Utah Mammoth har fått en ismaskin att gå viral efter att ha hottat upp en gammal ismaskin från OS 2002





svt / 🏆 37. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fotboll Ishockey Tennis Cykling Friidrott

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Buffalo Sabres tar ledningen i spännande kvartsfinal mot MontrealBuffalo vann den första matchen med 4-2, men oron var stor när Rasmus Dahlin skadades. Läs mer om matchens händelser och lagens strategier.

Read more »

Leo Carlsson glänste i Ducks seger mot VegasAnaheim Ducks utjämnade kvartsfinalserien mot Las Vegas efter en 3-1 seger där Leo Carlsson hyllades för sin insats och jämfördes med Peter Forsberg.

Read more »

Leo Carlsson avgjorde i Las Vegas och utjämnade serienAnaheim Ducks tog en viktig utjämningsseger mot Las Vegas Golden Knights efter att Leo Carlsson gjort det matchvinnande målet i en tät kvartsfinalmatch.

Read more »

Pakistan: Ett avtal är snart i lås – Senaste nytt om kriget mellan Iran, USA och IsraelSVT liverapporterar om konfliktens utveckling

Read more »