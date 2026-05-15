Spionskandal i Premier League-kvalet: Middlesbrough missnöjd med EFL:s utredning

Middlesbrough är missnöjd med EFL:s utredning i spionskandalen i Premier League-kvalet. De kräver en sportslig sanktion mot Southampton för att hindra dem från att delta i finalen mot Hull på Wembley.

Det blir allt mer infekterat kring det som kallas spionskandalen i kvalet om en plats i Premier League . Det var inför semifinalmötena mellan Middlesbrough , som tränas av den förre hammarbyaren Kim Hellberg , och Southampton som en person från den sistnämnda klubbens organisation smygfilmade en träning som 'Boro' hade.

Southampton vann dubbelmötet och ska spela final mot Hull där en match på Wembley 23 maj avgör vilket av laget som tar steget upp i pennstinna Premier League.

'Det aktuella beteendet strider mot den sportsliga integriteten och rättvisa konkurrensen. Under dessa omständigheter är den enda lämpliga reaktionen en sportslig sanktion som skulle hindra Southampton från att delta i finalen', skriver Boro och är missbelåtet över att inte själv få lägga fram bevis i den utredning som ligaorganisation EFL dragit igång, skriver Reuters.

Senast den 19 maj kommer EFL hålla förhör med Southampton för att skyndsamt komma med ett utslag för att underlätta för fansen att hinna skaffa biljetter, ordna transporter och boende för att ta sig till Wembley i London. Trots att det är en pågående utredning, där EFL sagt att spelschemat kan komma att ändras, har det inte hindrat Southampton från att börja sälja av de 35 984 biljetter man tilldelats till Wembley.

