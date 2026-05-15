Splittring i Italien inför Eurovision: Sal Da Vinci väcker starka känslor

En analys av den kulturella och politiska konflikten mellan norra och södra Italien, centrerad kring artisten Sal Da Vinci och hans kontroversiella väg till Eurovision.

Italien står inför ett av sina mest kontroversiella Eurovision -deltaganden på många år. Sal Da Vinci , den napolitanske sångaren med en röst som smälter hjärtan eller irriterar sinnen beroende på vem man frågar, har blivit en symbol för något mycket större än bara en musiktävling.

Med sin solbrända hy, sin bländvita kostym och en sångstil som osar av gammaldags passion, representerar han en specifik del av den italienska identiteten. I hans hemstad Neapel betraktas han som en hjälte, en man som bär med sig stadens själ och dess passion till den internationella scenen. Men utanför Neapels gränser, särskilt i de mer välbärgade delarna av landet, är reaktionerna betydligt mer svala, och i vissa fall direkt fientliga.

Konflikten kring Sal Da Vinci är i själva verket en spegelbild av den djupa och historiska klyftan mellan norra och södra Italien. Denna sociopolitiska spänning har funnits i århundraden, där det industriella och rika norr, med Milano i spetsen, ofta sett ner på det fattigare och mer försummade södern. När Sal Da Vinci vann Sanremo-festivalen, vilket är den italienska motsvarigheten till Melodifestivalen, blossade dessa gamla sår upp på nytt.

Kritiker i norr beskriver hans framträdande som en pinsam parodi på italiensk kultur. Vissa går så långt som att kalla hans musik för ett ledmotiv till ett maffiabröllop, med direkta referenser till Camorran, det fruktade brottssyndikatet i Neapel. Denna typ av retorik visar hur djupt rotade fördomarna är, där en artist från söder inte bara bedöms utifrån sin röst, utan också genom linsen av regionala stereotyper om kriminalitet och brist på smak.

Det handlar inte bara om politik, utan också om estetisk smak och tidstypisk musik. Många italienare anser att Sal Da Vincis stil är alldeles för retro för att representera Italien i den moderna världen. Till och med erkända stjärnor som Eros Ramazzotti har uttryckt sina tvivel, även om de är mer diplomatiska i sin kritik. Man menar att den smöriga, romantiska balladen tillhör en svunnen tid och att den inte speglar det Italien som finns år 2026.

På sociala medier, som Instagram, kokar debatten. Vissa uttrycker ren skam över att landet skickar en artist som de anser vara en fjant, och jämför honom ogynnsamt med bidragen från länder som Sverige och Finland, som ofta ses som mer moderna och innovativa. Bakom den glittriga fasaden finns Salvatore Sorrentino, en man född i New York för 57 år sedan, vilket ger honom ett perspektiv som är både italienskt och amerikanskt.

Trots den hårda kritiken beskrivs han av sina närmaste som en genomsnäll person som skyr konflikter. Han vill förmodligen bara sprida kärlek och glädje genom sin musik, men har oavsiktligt blivit en bricka i ett kulturellt krig. Anklagelserna om att Camorran skulle ha manipulerat omröstningen i Sanremo via tusentals sim-kort har bara lagt ytterligare bränsle på elden och gjort honom till en måltavla för konspirationsteoretiker som ser honom som en marionett för maffian.

Sammanfattningsvis blir Sal Da Vincis resa till Eurovision en påminnelse om att musik aldrig existerar i ett vakuum. Den är tätt sammanvävd med nationalkänsla, klasskillnader och regional stolthet. Medan norra Italien ser en pinsam kvarleva från det förflutna, ser södra Italien en stolt representant för deras kultur och hjärta.

Oavsett hur det går i finalen på lördag, har Sal Da Vinci redan lyckats med konststycket att förena – eller kanske snarare splittra – sitt hemland på ett sätt som få andra artister gjort. Det är en kamp mellan det minimalistiskt moderna och det maximalistiskt passionerade, där mottot i Neapel förblir tydligt: ju mer, desto bättre





