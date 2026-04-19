Sport och samhälle: GAIS kämpar, skador plågar, och ett landslagslyft

GAIS i botten av Allsvenskan efter flera förluster och skador. Samtidigt positiva landslagsnyheter med Isak tillbaka. Rapporter om en allvarlig trafikolycka utanför Ludvika, finansprofil häktad för insiderbrott, och tragisk skjutning i USA. En mittback i Malmö FF missar säsongen.

GAIS kämpar i Allsvenskans bottenskikt efter en tuff start på säsongen 2026. Laget ligger för närvarande sist i tabellen efter en rad oturliga resultat, inklusive en förlust i det senaste Göteborgsderbyt mot Häcken med siffrorna 1–2. Den senaste förlusten var lagets tredje raka och har satt ytterligare press på laget som imponerade stort under fjolåret och slutade på en tredjeplats. Situationen försvåras ytterligare av allvarliga skador på viktiga spelare.

Gustav Lundgren, en etablerad landslagsspelare, och mittfältsmotorn Kevin Holmén är båda borta på grund av skador, vilket tvingar tränarstaben att tänka om och hitta nya lösningar. Trots motgångarna visade GAIS prov på kämpaglöd i derbyt. Efter att ha hamnat i underläge svarade laget snabbt. Endast fem minuter efter att Häcken tagit ledningen lyckades den isländske nykomlingen Róbert Thorkelsson reducera till 1–2, vilket också var hans första mål för klubben. Detta mål gav en liten ljusglimt i en annars mörk period för GAIS, men det räckte inte för att vända matchen eller lyfta laget från tabelljumbons plats. Framtiden för laget kommer att kräva en rejäl uppryckning, både när det gäller prestationer på planen och hantering av skador, för att undvika en lång och svår säsong. I en separat händelse har en kvinna skadats allvarligt i en trafikolycka utanför Ludvika under söndagen. Olyckan inträffade på riksväg 66 vid 12.30-tiden. En personbil körde av vägen och kolliderade med ett träd. Räddningstjänsten fick klippa upp bilen för att frita föraren, som sedan fördes till sjukhus med helikopter. Enligt polisuppgifter var kvinnans skador allvarliga. Finansprofilen Günther Mårder har häktats misstänkt för grova insiderbrott. Mårder, som tidigare varit styrelseordförande för handelsplattformen Spotlight Group, har ersatts av Sara Uhlén fram till maj månads årsstämma. Mårder misstänks ha gett råd till en annan person att köpa aktier i bolaget RaySearch Laboratories, där Mårder själv sitter i styrelsen. Åklagaren uppger att Mårder inte ska ha tjänat pengar på de misstänkta brotten, och Mårder nekar själv till anklagelserna. Han är häktad åtminstone till den 30 april. I Shreveport, Louisiana, har en masskjutning lett till åtta dödsfall. Gärningsmannen, en vuxen man, avled efter att ha skjutits av polis i samband med en biljakt. Polischefen beskriver händelsen som exceptionellt allvarlig och oväntad. Några av offren uppges vara släkt med gärningsmannen. Skottlossningen ska ha ägt rum på två olika platser. Det finns positiva nyheter för det svenska landslaget inför VM-premiären mot Tunisien, som närmar sig med mindre än två månader kvar. Anfallaren Alexander Isak är på väg tillbaka efter en längre tids skadefrånvaro. Han spelade nyligen från start i ett derby mot Everton. Isak bröt benet strax före jul och har sedan dess genomgått rehabilitering. Han gjorde sin comeback med ett kort inhopp i Champions League-kvartsfinalen mot Paris SG, och fick sedan återigen förtroendet från start i returmötet, trots att Liverpool förlorade. Isak hade en bra målchans i matchen men lyckades inte förvalta den. Matchen avgjordes i den elfte tilläggsminuten av Virgil van Dijk. I Premier League kommer Arsenal att möta Manchester City i en avgörande match för toppstriden. Arsenal leder ligan med sex poäng före Manchester City, som dock har en match mindre spelad. Arsenal-anfallaren Kai Havertz kommer att starta matchen som spjutspets, istället för en annan spelare som får inleda på bänken. En mittback i Malmö FF missar resten av den allsvenska säsongen på grund av en korsbandsskada. Spelaren, som är 35 år gammal, beskriver situationen som svår med många tankar och otaliga tårar. Han genomgår nu operation och rehabilitering för att vara tillbaka i spel till nästa säsong. Enligt biträdande kommissarie Vicki Evans överväger brittiska myndigheter om den iranska regimens användning av kriminella ombud sker även i London. Detta uttalande kommer i samband med tidigare avslöjanden om kopplingar till Jeffrey Epstein. AIK tog en viktig seger hemma på Nationalarenan mot Kalmar FF med 1–0, trots att spelet inte var sprudlande. Målet kom i den 26:e minuten då Kalmars målvakt Jakob Kindberg rev ner AIK-spelaren Bersant Celina i straffområdet, vilket resulterade i en straff och ett gult kort. Straffen slogs in och blev matchens enda mål. AIK:s försvarsspel blev allt tätare ju längre matchen led, men Kalmar lyckades inte kvittera. För Kalmar, som är nykomlingar, var detta den tredje raka förlusten. AIK återhämtade sig efter poängtappet senast och ligger nu på sju poäng efter tre omgångar. Den norska tidigare FN-ambassadören Mona Juul går i pension och avslutar därmed sin tjänst på utrikesdepartementet. Beslutet kommer efter avslöjanden om kopplingar till Jeffrey Epstein, rapporterar TV2





