Sportdramatik, ekonomisk turbulens och politiska förändringar i fokus

En omfattande sammanställning av dagens viktigaste händelser inom sport, ekonomi, politik och kultur, från skadade stjärnor i Södertälje till oroliga börser och historiska filmframgångar i Cannes.

Sportvärlden skakas av flera dramatiska händelser. I Södertälje råder stor oro sedan lagets stora stjärna drabbats av en misstänkt hälseneskada. Lagkamraten Louice Halvarsson uttrycker sin bestörtning till Radiosporten och betonar hur djupt smärtan känns i hela gruppen. Sportchefen Ludwig Degernäs bekräftar att läget är allvarligt och att mer detaljerad medicinsk information väntas under onsdagen.

Samtidigt inom bordtennisen slår Truls Möregårdh ifrån sig uppgifterna om en påstådd spricka i landslaget inför det kommande lag-VM:et. Rapporter om interna konflikter och krav på särbehandling stämmer inte, menar Möregårdh, som betonar att han bor i egen lägenhet under förlägret av den enkla anledningen att förlägret hålls i Malmö, där han själv är bosatt. Inom brottningsvärlden kan vi däremot fira framgångar då Hugo Baff från Limhamn säkrade ett brons i 77-kilosklassen efter en dramatisk match mot Alexandrin Gutu från Moldavien. Utanför idrottens värld ser vi en orolig ekonomisk utveckling. På börserna i Asien är reaktionerna blandade där Nikkei 225 visar en svag uppgång medan Hongkong backar kraftigt. I USA har Wall Street haft en tung dag då osäkerhet kring diplomatiska samtal mellan Iran och USA skapat dämpad stämning bland investerare. Samtidigt meddelar flygjätten Lufthansa att de tvingas ställa in 20 000 flygningar under oktober månad som en direkt konsekvens av de skenande bränslepriserna. Detta drastiska beslut syftar till att minska förbrukningen med 40 000 ton flygbränsle. Teknikjätten Apple firar under tiden en historisk milstolpe när Tim Cook lämnar posten som vd för att istället bli styrelseordförande. Under hans 15 år vid rodret har bolaget genererat vinster på ofattbara 9 800 miljarder kronor, en utveckling som få hade kunnat förutse när han klev in för att ersätta Steve Jobs 2011. I den politiska arenan noteras ett historiskt bakslag för Donald Trump i Virginia, där invånarna röstat för en omritning av valkretsarna, vilket väntas stärka Demokraternas inflytande. Samtidigt inom kultursfären nås vi av nyheten att den svenska regissören Niki Lindroth von Bahr får en prestigefylld möjlighet att tävla om en Guldpalm i Cannes med sin animerade kortfilm The end. Fotbollshistorien bjuder även på ett tragiskt kapitel när Leicester, laget som stod för tidernas skräll 2016, återigen tvingas lämna den engelska högstaligan. Efter ett kryss mot Hull står det klart att drömmen om nytt kontrakt är krossad, vilket markerar en mörk period för klubben som för bara några år sedan stod på toppen av världen





