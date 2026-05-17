Språkbrukets risk vid avloppsläckan i Malmö

Enligt en nyhetstitelare på Sydsvenskan, anses varken bajs eller kiss vara lämpliga för rubriken som beskriver avloppsläckan i centrala Malmö. De anser att avföring skulle vara en lämpligare översättning av ämnena i rubriken. Andra läsare av tidningen, emedan läsare var den kollektiva meningen, en 'dålig smak i munnen' när man stavar bajs-rubriker ovanpå varandra

Hur äckligt får det egentligen bli i tidningen? Den stora nyheten i Malmö senaste tiden är avloppsläckan . Uppmaningarna kom från VA Syd som på grund av en stor avloppsläcka i centrala Malmö tvingades spola outrent avloppsvatten i kanalen med ganska omfattande – och illaluktande – konsekvenser.

Eftersom detta är en händelse som får stor betydelse för många Malmöbors liv så har vi på Sydsvenskans rapporterat grundligt. Några rubriker från veckorna som gått: Men språkbruket? Vad passar egentligen bäst? Och finns det en risk att vi på redaktionen frestas en liten aning att jaga uppmärksamhet – klick – genom att använda just bajs som rubrikord? Synpunkterna är många, både från läsare och internt på tidningen





