Språkets död och fascismens gryning i den digitala spegelsalen

Journalisten Jan Sjölund varnar för hur politiska fiktioner och AI-genererat innehåll dränker det mänskliga sanningssökandet, och identifierar en ny form av auktoritärt maktövertagande som hotar själva språket.

Det mänskliga sanningssökandet riskerar att dränkas detta valår i en överväldigande ström av politiska fiktioner och AI-genererat slask. Frågan inställer sig om inte en ny, ännu odefinierad form av fascism är på väg att beröva oss själva det mänskliga språket, det verktyg som möjliggör förståelse och vittnesbörd om verkligheten.

Denna oro uttrycks av journalisten och universitetsadjunkten Jan Sjölund, som pekar på en oroande utveckling där sanningen förminskas och förvrängs i den digitala sfären.

Vi lever onekligen i en tid av stor spegelvändning, där verkligheten allt oftare framställs i förvrängda bilder. Denna insikt förstärks av ett oväntat minne: en briljant formulering från den ryska journalisten Svetlana Aleksijevitjs hyllade verk Bön för Tjernobyl. Aleksijevitj beskriver hur män från trakten, efter den katastrofala kärnkraftsolyckan, tvingades gräva upp och begrava radioaktiv mark för att försöka sanera naturen. Den bilden, i kombination med Aleksijevitjs orubbliga strävan att tala sant om människornas upplevelser i Tjernobyl, ger en skarp liknelse för det vi bevittnar i nutid. Vi begraver inte skog, åtminstone inte ännu, men vi begraver sanningen. Eller snarare, vi underminerar och begraver succesivt förutsättningarna för själva det mänskliga språket – språket som vittnar om sanna, verkliga eller åtminstone mänskliga förhållanden.

Det primära grävarbetet sker i gigantiska och abstrakta digitala spegelsalar. I dessa miljöer blir vitt svart och svart vitt; lögn och sanning blandas industriellt, vilket förstör språkets förmåga att medvetandegöra och skapa mening.

Författare som Benjamin Netanyahu, Donald Trump, Vladimir Putin, Giorgia Meloni och Viktor Orbán har under decennier lagt grunden för denna utveckling genom att förfölja och trakassera dem som försökt tala sanning. De har angripit journalister, akademiker, politiska motståndare och kritiska medborgare. Den generativa AI:n förstärker nu dessa ansträngningar. Världens auktoritära politiker har fått ett kraftfullt nytt verktyg och nya medieformer för kognitiv krigföring i digitala spegelsalar, vilket möjliggör en total vändning av sanningsbegreppen.

Det mänskliga sanningssökandet online dränks i en tsunami av politiska fiktioner och AI-genererat slask. Denna utveckling väcker frågan om vad vi ska kalla detta pågående auktoritära maktövertagande. För de av oss som önskar fortsätta tala med en egen mänsklig röst och formulera något sant eller verkligt, är hotet påtagligt. Är detta fascismens gryende seger, eller är fascism ett alltför begränsat historiskt begrepp för att fullt ut beskriva dagens maktövertagande trots dess tydliga fascistiska drag?

Oavsett terminologi är det exakt så här övergången till auktoritära politiska system sker: genom en serie av små, gradvisa förskjutningar som pågår över tid. När teknisk utveckling och en specifik historisk situation sammanfaller, bryter dessa förskjutningar igenom den demokratiska världsordningens barriärer. Denna förskjutning är inte begränsad till andra länder; även i Sverige sker denna utveckling. Det är inte förvånande med tanke på att nästan allt i svensk politik kretsar kring Sverigedemokraterna, ett parti med nazistiska rötter och en tydlig fascination för auktoritär makt och etnisk rensning. Dessutom är de svenska mästare på att navigera i det lögnaktiga träsk som digitaliseringen och generativ AI har förvandlat stora delar av det offentliga samtalet till.

Ord som demokrati, yttrandefrihet, medborgarskap, sanning, verklighet och människovärde används allt oftare ogenerat av just de makthavare som aktivt attackerar de värden dessa begrepp representerar. Ett exempel är när Donald Trumps dåvarande vicepresident JD Vance besökte Europa och kritiserade kontinenten för att ha övergett yttrandefriheten, samtidigt som Jimmie Åkesson beskrev Kalla faktas journalistiska avslöjande av Sverigedemokraternas trollfabriker som en gigantisk påverkansoperation. Dessa exempel illustrerar hur vi, endast månader före nästa svenska val, befinner oss i en avgörande fas av ett ännu odefinierat maktövertagande. Detta sker genom språket, där allt fler som önskar göra motstånd finner det allt svårare att komma till tals. Språket spegelvänds både externt och internt.

Jag tänker på den spanske poeten Antonio Gamoneda, som levde under general Francos fascistiska regim. Under dessa år kunde han inte skriva; språket fungerade inte för honom, och som poet levde han tystad och förstummad. Först när fascismen började falla samman exploderade han i en svindlande diktsviten med den precisa titeln Beskrivning av lögnen. Jag tänker också på den svenske journalisten Daniel Andersson, som nyligen släppt en bok, Lögnare. Boken handlar om hur han avslöjade Sverigedemokraternas trollfabrik genom att själv arbeta undercover inom organisationen under flera månader, och därigenom ljuga om sin identitet för att uppnå sitt avslöjande. Dessa berättelser, en från fascismens mörkaste tid och en från dagens digitala kamp, belyser den centrala roll som språket spelar i kampen för sanning och mot auktoritära krafter. Om vi förlorar språket, förlorar vi vår förmåga att vittna, att förstå och att försvara oss själva och våra demokratiska värderingar. Det digitala landskapet har blivit en slagfält där sanningen måste försvaras med samma okuvliga anda som Aleksijevitj visade i Tjernobyl, och med samma mod som Andersson visade i sin journalistiska gärning





