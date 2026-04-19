Språkets nya grepp: När "skärde" och "vaska" utmanar det gamla

Artikeln utforskar hur svaga verbböjningar som "skärde" och "bärde" blir allt vanligare i svenskan, samt hur ordet "vaska" har fått en ny betydelse av att slösa bort.

Språkets ebb och flod: När svaga böjningar tar över. Fenomenet med svaga verbböjningar , som att säga 'skärde' istället för 'skar', eller 'bärde' istället för 'bar', blir allt vanligare i svenskan. Denna utveckling, där den ursprungligen starka böjningen gradvis ersätts av den svaga, har pågått under lång tid och är ett fascinerande exempel på hur språket ständigt förändras.

Den starka böjningen kännetecknas av en vokalväxling i verbets stam, medan den svaga böjningen oftast innebär att man lägger till ett t eller d i slutet av verbet. Redan hos barn i treårsåldern kan man se hur de tidigt lär sig dessa mönster. För barn är den svaga böjningen ofta det vanliga, medan den starka kan upplevas som ett undantag som de måste lära sig separat. Detta illustrerar den naturliga processen där nya mönster etableras och gamla kan fasas ut.

Dock är detta inte ett nytt fenomen. Redan på 1700-talet kunde man finna belägg för den svaga formen i skrift. Carl Michael Bellman använde till exempel 'skärt' i sin diktning år 1788, vilket visar att den svaga böjningen har funnits med i språket betydligt längre än vad många tror. Språkvårdaren Erik Wellander noterade i sin bok 'Riktig svenska' från 1973 att det verkade finnas en långsam, men tydlig rörelse mot färre starka verb och fler svaga. 'Förefaller formen 'skar' vara starkt hotad', skrev han.

Trots denna trend är det dock ett visst motstånd mot att helt överge de traditionella starka formerna. De svaga formerna smyger sig allt oftare in i mediespråket, vilket kan ge upphov till en viss oro hos dem som värnar om ett traditionellt språkbruk. Men det dröjer troligen länge innan de starka böjningarna helt försvunnit ur svenskan.

Ett annat intressant exempel på språklig förändring, som anspelar på betydelseförskjutning och nybildning, är verbet 'vaska'. Ursprungligen ett substantiv som syftade på en diskho eller ett avlopp, har 'vaska' nu fått en slangartad betydelse av att 'hälla ut' eller 'slösa bort' pengar. Denna nya innebörd tros ha uppstått för ungefär 15 år sedan, troligtvis inom krogmiljöer där man började spruta ut dyr champagne för att demonstrera sin rikedom.

Från att ursprungligen ha varit en metafor för att hälla champagne i vasken, har betydelsen vidgats till att mer allmänt innebära att slösa, ge upp eller hoppa över något. Till exempel kan man läsa i Tidningen Näringslivet att 'kommunen vaskade en miljard på skolplattformen'. Även om sammanhanget ibland kan hjälpa till att förstå den nya betydelsen, som när kaffet 'hälls rakt ner i vasken', finns det en risk att man blir förvånad om man inte känner till den moderna slanginnebörden.

Sammanslagning av ord, där engelskan ofta behåller separata ord eller bindestreck, tenderar att ske oftare i svenskan över tid





