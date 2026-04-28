Spricka i USA:s ledarskap, brandspår på Stora Essingen och rekordhöga elpriser

En allvarlig konflikt inom den amerikanska administrationen om USA:s inblandning i Iran, en serie misstänkt anlagda bränder på Stora Essingen och en svag vårflod som fördubblar elpriserna är några av dagens viktigaste nyheter. Dessutom rapporteras om tekniska problem med SL:s reseplanerare och en sänkning av tillväxtprognosen av Handelsbanken.

I den amerikanska administrationen har en allvarlig konflikt uppstått kring USA :s inblandning i Iran , där vicepresident JD Vance uttrycker djup oro för att landets vapenförråd töms i en alarmerande takt.

Vance anklagar försvarsminister Pete Hegseth för att inte ge president Donald Trump en fullständig och korrekt bild av krigets verkliga läge. Enligt insiderkällor inom underrättelseväsendet stöder Vance i sin kritik, och menar att Hegseths rapportering är ofullständig. Iran har enligt dessa källor fortfarande betydande delar av sitt flygvapen och robotförmåga kvar, vilket hotar USA:s försvarsförmåga mot andra potentiella hot. Pentagon har dock förnekat dessa påståenden och hävdar att presidenten får en oförskönad bild av situationen.

Denna interna splittring inom administrationen kan ha allvarliga konsekvenser för USA:s säkerhetspolitik och förtroendet för landets ledarskap. På Stora Essingen i Stockholm har en rad alarmerande händelser skakat samhället de senaste dagarna. Fem misstänkt anlagda bränder har drabbat ön på lika många dygn, varav en villa brann ner till grunden. Polisen utreder nu händelserna som grov mordbrand och har förstärkt sin närvaro på ön.

Lokalpolisområdeschefen Jonas Englund har uttalat att man inte kan utesluta något och att alla fem bränder utreds för att hitta eventuella samband. Boende på ön beskriver stämningen som olustig och en person berättar att han tänker undvika att ha lättantändligt material nära sitt hem. Polisen uppmanar alla att vara extra försiktiga och rapportera misstänkt aktivitet omedelbart. I Sverige förväntas den norrländska vårfloden bli ovanligt svag i år, vilket kommer att ha betydande effekter på elpriserna.

Prisanalytikern Johan Sigvardsson på Bixia förklarar att det inte varit så lite snö sedan 2019, vilket tillsammans med den pågående konflikten i Mellanöstern pressar upp bränslepriserna. I maj förväntas systempriset ligga på 55 öre per kilowattimme och i juni på 50 öre, vilket är betydligt högre än förra året. Hur elpriserna utvecklas resten av året beror mycket på hur blöt sommaren blir. Enligt experter kan en regnrik sommar mildra prisökningarna, medan en torrare period skulle förvärra situationen ytterligare.

I andra nyheter har SL:s reseplanerare drabbats av tekniska problem, vilket gör att det för närvarande inte går att söka på resor. Polisen i Väst har rapporterat om en biljakt som inträffade i natt, där en bilist som misstänks för drograttfylleri och grov vårdslöshet i trafik kunde stoppas efter en timmes jakt. Dessutom har Handelsbankens ekonomer sänkt tillväxtprognosen för i år till 2,1 procent kalenderkorrigerat, mot tidigare 2,7 procent.

Banken förväntar sig att styrräntan kommer att vara oförändrad under året, för att höjas två steg till 2,25 procent 2027 samtidigt som tillväxten får ny fart. Enligt bankens bedömning bromsar konflikten i Mellanöstern den globala återhämtningen, men huvudscenariot är att det vänder i höst





