SSU kräver högre skatt för de rikaste – Socialdemokraterna säger nej

Socialistiska Ungdomsförbundet (SSU) och S-studenter pressar Socialdemokraterna att införa en progressiv förmögenhetsskatt för att minska klyftorna i samhället. Partiledaren Magdalena Andersson avvisar dock förslaget och menar att det inte är något som partiet har beslutat om.

Socialistiska Ungdomsförbundet ( SSU ) ökar pressen på Socialdemokraterna och kräver att de allra rikaste i Sverige ska betala mer i skatt. Det handlar om en progressiv förmögenhetsskatt , en fråga som även Vänsterpartiet och Miljöpartiet har tagit upp inför valet i höst.

SSU:s ordförande Moska Hassas förklarar att inkomsterna för de rikaste inte kommer från arbete utan från försäljning av lyxyachter, villor och fastigheter. Hon menar att det är viktigt att beskatta dessa förmögenheter för att minska de socioekonomiska klyftorna i samhället. Hassas understryker att den unga generationen bara har upplevt en välfärd som successivt demonteras och att pengarna från en progressiv förmögenhetsskatt skulle kunna användas för att stärka välfärden och hjälpa unga att få tag på sin första bostad.

Hon påpekar att Socialdemokraternas partikongress 2025 beslutade om en mer rättvis omfördelning i skattepolitiken, där arbete ska löna sig men där de som har mer också ska bidra mer till det gemensamma. Även S-studenter, Socialdemokraternas studentförbund, är inne på samma linje och har tidigare i våras lanserat idén om en miljardärsskatt.

Deras ordförande Elfva Barrio menar att Sverige har blivit ett skatteparadis för rika kapitalägare och att en miljardärsskatt kan bidra till att skapa ett samhälle där folk kan tro på framtiden igen. Hon påpekar att unga idag saknar både bostäder och jobb, vilket inte är acceptabelt. Socialdemokraterna har genomfört en skatteöversyn och föreslår bland annat en bankskatt, högre skatt på ISK för de rikaste och högre skatt för dem som tjänar över 70 000 kronor.

Partiledaren Magdalena Andersson är dock tydlig med att partiet inte har beslutat om att införa en progressiv förmögenhetsskatt. Hon säger att det inte är något som partiet föreslår.





