Stablecoins och AI ger miljontals människor tillgång till finansiella tjänster - Blipply drar igång på flera kontinenter

Blipply kombinerar stablecoins, AI och web3 för att skapa ett globalt, billigt och tillgängligt finansiellt ekosystem. Tjänsten möter behov av skydd mot inflation, lägre avgifter och kredit för personer utan traditionell finansiell historik. Plattformen expanderar till över 80 länder och erbjuder betalningar, sparande och kredit via digitala dollar.

Stablecoins växer och förändrar snabbt hur pengar rör sig globalt. Höga avgifter, inflation och bristande tillgång till finansiella tjänster är en utmaning för miljontals människor.

Enligt Andreas Lalangas, vd och grundare av det svenska fintechbolaget Blipply, krävs en bro mellan individer, lokala ekonomier och ett globalt, digitalt finansiellt system. Han menar att stablecoins inte längre är ett kryptofenomen utan håller på att bli en ny global standard för värdeöverföring. Blipply skapar ett alternativ till traditionella betalningssystem genom att kombinera AI, web3 och dollarbaserade stablecoins. Användningen av stablecoins i Afrika söder om Sahara har ökat kraftigt det senaste året, enligt analyser från Chainalysis.

Samtidigt används stablecoins i Latinamerika för en växande andel av gränsöverskridande betalningar och som skydd mot lokal inflation. Lalangas förklarar att Blipply moter upp konkreta behov: att skydda värde, sänka kostnader och öka tillgängligheten. Internationella överföringar kostar ofta mellan sex och tolv procent, enligt Världsbanken, och många saknar tillgång till grundläggande finansiella tjänster. Lokala digitala betalningar kan upplevas som dyra och begränsande.

Blipply vill göra det lika enkelt att betala, ta betalt och skicka pengar lokalt och globalt som att skicka ett mejl eller sms. Blipplys plattform fungerar parallellt med banker och integreras med lokala system, vilket möjliggör att skicka pengar i realtid, spara i digitala dollar och handla i samma miljö. Tjänsten riktar sig särskilt mot marknader där traditionella finansiella system är dyra, begränsade eller svåra att använda och är sedan maj 2026 tillgänglig i över 80 länder.

Virtuella betalkort erbjuds via Blipply, så att användare kan betala både online och i butik, lokalt eller internationellt, med digitala dollar. Plattformen vänder sig även till småföretagare och handlare. Via Blipply kan dessa ta emot betalningar via QR-kod, hantera fakturering, betala ut löner och få tillgång till rörelsekapital - allt i digitala dollar inom ett ekosystem. Det gör Blipply till något mer än en betalningsapp; det är ett finansiellt ekosystem.

En central del av plattformen är ett AI-drivet kreditbedömningssystem som analyserar transaktionsmönster för att avgöra kreditvärdighet, utan krav på traditionell kredithistorik. Det öppnar upp för lån och krediter till både privatpersoner och företagare som ofta saknar tillgång till formell finansiering. Många av de människor Blipply riktar sig till har ingen synlighet i traditionella finansiella system, ingen kredithistorik eller bankutdrag, men de har transaktioner som berättar en historia.

Vår AI kan läsa den historiken och göra det möjligt för en handlare i Nairobi att få tillgång till formell kredit till rimliga villkor, förklarar Lalangas. Analytiker tror att stablecoins kan nå ett marknadsvärde på uppemot en biljon dollar redan 2026, enligt analyser från bland annat Bernstein. Stablecoin-nätverkens nuvarande transaktionsvolym på 33 biljoner dollar överstiger redan den samlade volymen för de två ledande betalkorten kombinerat, vilket signalerar en fundamental förändring av den finansiella infrastrukturen.

Samtidigt ökar den regulatoriska tydligheten i flera större ekonomier, vilket enligt IMF och EU-kommissionen bidrar till ökat förtroende för tekniken. Blipply är redan aktivt närvarande på flera kontinenter med samma plattform. I Nairobi kan både privatpersoner och handlare för första gången få tillgång till ett internationellt betalkort för tap-to-pay i butik och online, samt senare under 2026 formell kredit baserat på egna transaktioner.

I Lagos når personer globala tjänster utan att stoppas av lokala hinder, och i Buenos Aires skyddar man köpkraften mot pesoinflationen. En person i Sverige kan skicka pengar till familj i ett annat land, som direkt kan använda dem via Blipply-kortet utan mellanhänder. Vi har knappt börjat rita på kartan, möjligheterna är enorma, säger Andreas Lalangas. I slutändan handlar det inte om teknik, utan om att fler kan delta i det finansiella systemet på enklare villkor.

Denna utveckling pågår redan globalt. Frågan är inte om, utan hur snabbt den kommer att bli en del av vardagen





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