Stadionsarbetare i Los Angeles hotar strejk - kräver att ICE hålls borta under VM

Fackföreningen Local 11 demonstrerar utanför Sofi Stadium och kräver löneökning samt att den federala migrationspolisen ICE inte får patrullera under fotbolls‑VM. Bartendern Cesar Zamaro och forskaren Jennifer Li varnar för avskräckande effekter och en ökad polisnärvaro utan tydliga garantier.

Stadionsarbetare som är medlemmar i fackförening en Local 11 samlades utanför Los Angeles ikoniska Sofi Stadium för att protestera mot den federala migrationsmyndigheten Immigration and Customs Enforcement ( ICE ).

Demonstrationen uppstod när omkring två tusen anställda varnade för en möjlig strejk om ICE‑representanter inte avstår från närvaro under fotbolls‑VM‑tävlingarna.

"Vi välkomnar gärna besökare från hela världen och vill se den amerikanska landslaget spela på vår hemmaplan, men vi måste också känna oss trygga i våra egna arbetsplatser", säger bartendern och fackliga representanten Cesar Zamaro. Han har, likt övriga medlemmar i Local 11, krävt både löneökning och att ICE inte får patrullera runt arenan eller i närliggande områden under turneringen.

ICE, som är en del av Department of Homeland Security (DHS), har sedan Trumps administration haft i uppdrag att verkställa strikta migrationspolitiska åtgärder, bland annat frihetsberövande och deportation av personer utan laglig uppehållstillstånd. Kritiker menar att myndigheten ofta använder sig av godtyckliga gripanden och övervåld, vilket skapar rädsla bland arbetare som känner sig utsatta på grund av sitt utseende eller sin språkliga bakgrund.

"Det är oroande att bli trakasserad eller frihetsberövad bara för hur man ser ut eller talar", påpekar Zamaro. Inrikesminister Markwayne Mullin har försökt tonande att den ökade närvaron av federala myndigheter handlar om att skydda mot terrordåd, men forskaren Jennifer Li från Georgetown University Law Center menar att ICE:s närvaro har en avskräckande effekt, särskilt i områden med många invandrare.

Hon leder nätverket Dignity 2026, som arbetar för att skydda arbetare och andra aktörer inför VM, och påpekar att utan tydliga garantier för hur ICE ska agera under evenemanget riskerar både personal och invånare att drabbas av en kraftigt ökad polisnärvaro utan klar nytta. Fackföreningens hot om strejk har stärkt deras position i förhandlingarna med arrangörerna av VM, som planerar att ta emot upp till 70 000 besökare per match på Sofi Stadium.

Arbetarna kräver också förbättrade säkerhetsåtgärder som inte involverar migrationspoliser, utan snarare fokuserar på faktisk hotbild mot publiken. Samtidigt har FIFA ännu inte kunnat erbjuda några konkreta löften om hur myndigheternas roll ska begränsas.

"Det finns inga garantier", säger Li, och pekar på den tidigare specialinsatsen i Minneapolis‑Saint Paul där två mänskliga liv gick förlorade. Diskussionen om ICE:s roll under VM bjuder på en spänd balansgång mellan nationell säkerhet och skyddet av grundläggande rättigheter för dem som arbetar bakom kulisserna i en av världens största sporthändelser





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